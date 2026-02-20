Nuggets rompen récord de puntos como visitantes y aplastan 157-103 a Trail Blazers

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Nikola Jokic anotó 32 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias en 29 minutos y medio, y los Nuggets de Denver arrollaron 157-103 a los Trail Blazers de Portland la noche del viernes para lograr la mayor cantidad de puntos como visitantes en la historia de la franquicia y la mayor cifra en un partido de la NBA esta temporada.