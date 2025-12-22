Nuggets rápidamente toman ventaja y aplastan 135-112 al Jazz

Compartir en:









El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray lanza el balón frente a Ace Bailey del Jazz de Utah en el encuentro de la NBA del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Fue la segunda vez en 17 días que Utah llegó a tener una gran desventaja en los primeros minutos antes de anotar su primer punto. Los Knicks de Nueva York se fueron arriba 33-0 ante el Jazz en su camino hacia una victoria de 146-112 el 5 de diciembre.

La mayor racha para abrir un juego de la NBA fue de 29-0 de los Lakers de Los Ángeles ante Sacrameto el 4 de febrero de 1987.

Denver atinó el 68.2% de sus tiros en el primer cuarto e hizo 15 de 28 desde la línea de tres en la primera mitad, cinco de ellos fueron de Murray, quien firmó 27 puntos y Cameron Johnson acertó 6 de 6 desde lejos para terminar con 20.

Nikola Jokic tuvo 14 unidades, 13 rebotes y 13 asistencias, y Peyton Watson anotó 20 después de perderse dos juegos.

Jokic consiguió su 14to triple-doble de la temporada y el 178mo de su carrera cuando asistió a Watson para una bandeja con 7:10 minutos restantes en el tercer cuarto.

Lauri Markkanen anotó 27 puntos y Keyonte George anotó 20 para Utah, que ha perdido tres consecutivos.

