Nuevos estrenos: “House of Gucci”, “Pam & Tommy” y “Torn”

— Si no viste “House of Gucci” (“La Casa Gucci”) de Ridley Scott en el cine, todavía puedes disfrutar de la decadencia y extravagancia desde el confort de tu hogar a partir del martes, cuando esté disponible en video a la carta. Lady Gaga ofrece una actuación comprometida como Patrizia Reggiani, una belleza local que ingresó a la familia Gucci y ayudó a su esposo, Maurizio Gucci (Adam Driver), a ejercer poder e influencia en el negocio familiar. La sutileza no tiene cabida en “House of Gucci”, en la que todos hablan con acento italiano exagerado y Jared Leto, irreconocible gracias a los prostéticos, hace su mejor actuación para superar a Al Pacino, quien interpreta a su padre. Scott y sus colaboradores optaron por una artificialidad operística para contar la historia de cómo la “familia” quedó fuera del negocio familiar. Se ve mejor acompañada de un martini.