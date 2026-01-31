americateve

Nuevos archivos de Epstein incluyen correos entre líder olímpico de Los Ángeles y Ghislaine Maxwell

LOS ÁNGELES (AP) — La última colección de archivos gubernamentales publicados sobre Jeffrey Epstein incluye correos electrónicos de 2003 entre su exnovia Ghislaine Maxwell y Casey Wasserman, el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

ARCHIVO - Cassey Wasserman, prdesidente del Comité Organizador de lso Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, habla en una conferencia el 5 de junio de 2025 (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)
Entre los mensajes se incluye uno en que Wasserman le dice a Maxwell: "pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un atuendo de cuero ajustado?"

También hay un intercambio de correos electrónicos sobre masajes y uno en el que Maxwell pregunta si estará lo suficientemente nublado durante una próxima visita "para que puedas flotar desnudo por la playa y nadie pueda verte a menos que estén cerca".

“O algo así”, responde Wasserman.

En un comunicado publicado el sábado, Wasserman dijo: "Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell", la cual, según él, ocurrió "mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes".

"Nunca tuve una relación personal o comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, fui en un viaje humanitario como parte de una delegación con la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier asociación con cualquiera de ellos", expresó.

En 2021, Maxwell fue condenada por cinco cargos de tráfico sexual y abuso de menores. Está purgando una sentencia de prisión de 20 años.

Los documentos fueron divulgados según lo exigido por una ley aprobada que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia Maxwell. Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Wasserman construyó una agencia de deportes y talentos que representa a jugadores destacados de fútbol, baloncesto y béisbol, junto con actores de renombre como Adam Sandler y Brad Pitt.

Recientemente ha acaparado más titulares como el líder del esfuerzo olímpico de Los Ángeles; su cabildeo jugó un papel importante en traer de vuelta los Juegos Olímpicos de Verano a Estados Unidos en 2028.

Los Ángeles fue sede anteriormente en 1984 y estos serán los primeros Juegos de Verano en Estados Unidos desde Atlanta en 1996.

En 2021, Wasserman se divorció de Laura Ziffren Wasserman, con quien estuvo casado 20 años.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

