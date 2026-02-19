Nuevo México reabre investigación por presunta actividad ilegal en exrancho de Epstein

El rancho San Rafael, que solía ser propiedad de Jeffrey Epstein y se llamaba rancho Zorro, puede apreciarse encima de una colina el 31 de enero de 2026, cerca de Stanley, Nuevo México. (AP Foto/Savannah Peters) AP

La oficina del fiscal general Raúl Torrez hizo el anuncio el jueves. y señaló que la decisión se tomó tras revisar información publicada recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque el caso inicial de Nuevo México se cerró en 2019 a petición de fiscales federales en Nueva York, ahora los fiscales estatales sostienen que “las revelaciones descritas en los archivos del FBI, previamente sellados, ameritan un examen más profundo”.

El Departamento de Justicia de Nuevo México indicó que agentes especiales y fiscales de la agencia intentarán obtener acceso inmediato al expediente federal completo, sin censura, y que tienen la intención de trabajar con otros socios policiales, así como con una nueva comisión de la verdad creada por legisladores estatales para indagar las actividades en el rancho .

“Al igual que con cualquier posible asunto penal, seguiremos los hechos a donde sea que nos lleven, evaluaremos cuidadosamente las consideraciones jurisdiccionales, y tomaremos las medidas de investigación apropiadas, incluida la recopilación y preservación de cualquier evidencia relevante que aún esté disponible”, expresó el Departamento de Justicia del estado en un comunicado.

Aunque Epstein nunca enfrentó cargos en Nuevo México, fiscales estatales confirmaron en 2019 que habían entrevistado a posibles víctimas que visitaron la hacienda ubicada al sur de Santa Fe. Nunca detallaron cuántas denunciantes fueron entrevistadas ni qué dicen que ocurrió en esa finca.

El Departamento de Justicia del estado no respondió de momento a preguntas enviadas por correo electrónico sobre por qué se pidió a los fiscales estatales que cerraran la investigación en 2019, o si hubo denuncias específicas descritas en las presentaciones recientes que se publicaron y que motivaron a reabrir la investigación.

La comisión de la verdad de Nuevo México llevó a cabo su primera reunión el martes. El panel bipartidista, integrado por cuatro miembros de la Cámara de Representantes estatal, tiene el encargo de investigar denuncias de que el rancho podría haber facilitado abusos sexuales y tráfico sexual.

Los legisladores estatales también indicaron que quieren saber por qué Epstein no fue registrado como delincuente sexual tras declararse culpable en 2008 de solicitar prostitución a una menor de edad, y si hubo corrupción entre funcionarios públicos.

La propiedad tiene nuevos dueños

En 1993, Epstein compró el extenso rancho Zorro al exgobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión en la cima de una colina. Cerca había una pista de aterrizaje privada con un hangar y un helipuerto. La propiedad también incluía una oficina del rancho, un cuartel de bomberos y un garaje climatizado para siete vehículos.

En 2023, los herederos de Epstein vendieron la finca —y los ingresos se destinaron a acreedores— a la familia de Don Huffines, un republicano que se postula para contralor estatal en Texas. En una publicación en la red social X, Huffines señaló que el nombre de la propiedad se cambió a rancho San Rafael en honor a ese santo asociado con la sanación, y que su familia planea operar un retiro cristiano allí.

Un portavoz de Huffines ha dicho que los propietarios nunca han sido contactados por fuerzas policiales locales, estatales o federales para solicitar acceso al rancho y que, si lo hacen, se brindará plena cooperación.

La hacienda aparece muchas veces en los documentos publicados

Hay miles de referencias a esta finca rural en los documentos divulgados por autoridades federales.

El demócrata Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, estuvo entre los invitados que visitaron el rancho cuando Epstein era su propietario. Tras una de las primeras investigaciones sobre el desacreditado financista, Richardson donó a organizaciones benéficas 50.000 dólares en aportes de campaña para la gobernación que Epstein le había hecho en 2006.

La comisionada de Tierras de Nuevo México, Stephanie Garcia Richard, canceló en 2019 los arrendamientos de pastoreo que tenía el rancho después de que a su oficina se le negara el acceso para inspeccionar los casi 5 kilómetros cuadrados (2 millas cuadradas) de tierras estatales arrendadas.

En una carta enviada la semana pasada, Garcia Richard instó a las autoridades federales y a los fiscales estatales a garantizar una investigación penal exhaustiva sobre las denuncias relacionadas con la finca. Calificó las acusaciones incluidas en los documentos más recientes como “profundamente perturbadoras”.

“La gente merece saber la verdad sobre lo que ocurrió en el rancho de Epstein y está buscando respuestas de sus líderes”, manifestó Garcia Richard en un comunicado.

___

El periodista de The Associated Press Sean Murphy en Oklahoma City contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP