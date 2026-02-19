Nuevo jefe del sindicato de peloteros descarta tope salarial y defiende agencia libre y arbitraje

ARCHIVO - Bruce Meyer, director sénior de negociación colectiva y legal del sindicato de peloteros de las mayores, habla en una conferencia de prensa en Nueva York el 11 de marzo de 2022 (AP Foto/Richard Drew, archivo) AP

Meyer, de 64 años, fue ascendido a director ejecutivo el miércoles, un día después de la renuncia forzada de Tony Clark, quien había encabezado el sindicato desde 2013. El contrato colectivo de cinco años en el béisbol vence el 1 de diciembre y se espera que las Grandes Ligas propongan un tope salarial.

“Creemos en una meritocracia. Creemos en un sistema, y los jugadores creen en un sistema, que recompensa a los peloteros por su rendimiento”, afirmó Meyer tras reunirse el jueves con agremiados de los Cerveceros de Milwaukee.

Los jugadores de las mayores se fueron a la huelga durante 7 meses y medio en 1994-95 para frenar una propuesta de tope salarial, una estructura utilizada por la NFL, la NBA y la NHL.

“No creemos en un sistema que básicamente es un juego de suma cero que dice: ‘Si te pagamos a ti, tenemos que sacarlo del bolsillo de otro jugador’”, enfatizó Meyer. “Así es como funcionan los otros sistemas”.

Meyer pasó 30 años en el bufete Weil, Gotshal & Manges antes de incorporarse en 2016 a la Asociación de Jugadores de la NHL como director sénior de negociación colectiva, políticas y asuntos legales. Ha sido el principal negociador de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas desde 2018, aunque su gestión no ha estado exenta de turbulencia.

Algunos peloteros intentaron destituirlo hace dos años, cuando, con el respaldo de Clark, logró frenar el desafío.

“Nunca vas a lograr, con tanta gente, que todos estén de acuerdo con todo", reconoció Meyer. "Simplemente no pasa. En otros sindicatos en los que he estado involucrado y en otras situaciones laborales, nunca vas a conseguir que todos estén en la misma sintonía. Pero intentas hacer lo máximo que puedes. Los desacuerdos no sólo son esperables, en realidad son geniales”.

Meyer defendió el sistema de arbitraje salarial y agencia libre que existe en el béisbol desde mediados de la década de 1970 y que ha empujado el salario promedio hacia el rango de los 5 millones de dólares.

“El arbitraje salarial es un derecho crucial. Es algo por lo que los jugadores lucharon hace décadas", recordó. "Es importante porque es la primera posibilidad que tiene un jugador de acceder realmente a algo parecido a su mercado libre. No es un sistema perfecto, pero sin duda es mejor que la alternativa propuesta por la liga”.

Bajo el sistema actual sin tope salarial, el dominicano Juan Soto pudo conseguir un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles, que gastan a lo grande, ganaron la Serie Mundial por segunda temporada consecutiva el año pasado tras firmar a Shohei Ohtani por 700 millones de dólares en un acuerdo de 10 años.

El comisionado de las mayores, Rob Manfred, dice que los equipos y los fanáticos están preocupados por la disparidad en las nóminas.

“El tope salarial no ayuda a los jugadores en ningún nivel. No ayuda a los jugadores de clase media. No es sólo un juego de matemáticas, porque el tope salarial viene acompañado de una erosión o eliminación completa, esencialmente, de los contratos garantizados. ... Elimina la libertad y la flexibilidad", sentenció Meyer. "Y, por supuesto, con el tiempo, una vez que estás en ese sistema, la historia es que siempre se vuelve peor y peor para los jugadores”.

A Clark le pidió la renuncia el subcomité de ocho miembros después de que una investigación del asesor legal externo del sindicato descubrió evidencias de que mantenía una relación inapropiada con su cuñada, empleada del sindicato desde 2023, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato.

La persona habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no fue anunciado.

Meyer dijo que el sindicato trabajará con el mismo asesor legal externo para determinar si es necesario hacer cambios en la organización tras la renuncia de Clark, incluido el futuro de la oficina de la organización en Scottsdale.

“Hay muchas cosas que van a estar bajo revisión", puntualizó. "Queremos asegurarnos de que aplicamos las mejores prácticas en todo momento. Tomaremos recomendaciones de las personas que nos asesoran, que están realizando investigaciones y auditorías; todo está sujeto a revisión”.

Meyer espera que su papel interino se extienda durante la actual ronda de negociaciones. Luego, los jugadores decidirán cómo proceder.

El lanzador de los Gigantes Tristan Beck, representante alterno de los jugadores del equipo, comentó: “Es lamentable cómo se dieron las cosas, pero nos sentimos muy bien, confiamos en la gente que tenemos".

"La negociación es lo primordial en la mente del sindicato este año y creo que estamos en una posición tan buena como la que teníamos ayer”.

Poco después de ser elegido, Meyer habló con el principal negociador de las Grandes Ligas, con quien ha chocado durante las conversaciones.

Meyer dijo sobre el comisionado adjunto: “Dan Halem me llamó anoche, y fue muy amable, muy cordial, con mucha clase. A pesar de algunos reportes ocasionales que dicen lo contrario, tenemos una buena relación”.

Clark, ex primera base elegido al Juego de Estrellas, había sido el primer jugador retirado en dirigir el sindicato.

“Las relaciones de Tony son algo que ciertamente no puedo duplicar de la noche a la mañana y quizá nunca”, reconoció Meyer.

Rechazó las afirmaciones de que está excesivamente influenciado por Scott Boras, el agente más visible del béisbol.

“Scott es un agente que representa a muchos jugadores", dijo. “No tiene más influencia sobre la conducción del sindicato que cualquier otro agente”.

Los redactores de béisbol de AP Ronald Blum en Nueva York y Janie McCauley en Scottsdale, Arizona, contribuyeron a este informe.

