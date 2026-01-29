americateve

Nuevo entrenador de Titans Robert Saleh quiere demostrar lo aprendido tras dirigir a Jets

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Robert Saleh cree que los Titans de Tennessee eran la mejor opción para él entre los diez equipos que buscaban un entrenador en este ciclo.

Robert Saleh, entrenador de los Titans de Tennessee, habla en una conferencia de prensa en que se le presentó, el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/George Walker IV)
Y Saleh, quien ha disfrutado de mucho éxito como coordinador defensivo pero fracasó en su primera experiencia como entrenador en jefe de la NFL, dijo el jueves que ha aprendido de lo vivido con los Jets de Nueva York.

“No hay un manual para la primera vez que haces algo, ¿sabes?... La pregunta adecuada sería, ¿qué no aprendí?”, dijo Saleh al ser presentado como el vigésimo entrenador en jefe en la historia de la franquicia. “Podría sentarme aquí y hablar contigo durante las próximas cuatro horas sobre todas esas cosas diferentes. Pero te puedo asegurar que hubo un crecimiento tremendo, a través de las oportunidades que tuve con los Jets y, a través de ese crecimiento, creo que estoy más preparado ahora que nunca”.

Hacia el final de la temporada, el tackle defensivo All-Pro Jeffery Simmons dijo que Tennessee necesitaba encontrar un líder que pudiera cambiar la cultura de la organización y responsabilizar a los jugadores. Los Titans creen que han encontrado a ese hombre.

“En última instancia, lo que queríamos era un líder para este equipo de fútbol americano que pudiera construir una cultura ganadora y conectar a todos en este edificio”, dijo el gerente general Mike Borgonzi. “Estábamos buscando un líder con un alto carácter, integridad y humildad, un líder con un alto coeficiente intelectual de fútbol americano y grandes habilidades de enseñanza”.

Saleh se ganó mucho respeto en la liga durante sus dos etapas como coordinador defensivo con los 49ers. Su tiempo en San Francisco estuvo intercalado con cuatro años con los Jets, durante los que Saleh tuvo un récord de 20-36 antes de ser despedido cuando habían transcurrido apenas cinco partidos de la temporada 2024.

Los Titans han terminado 3-14 en cada una de las últimas dos temporadas. Están apostando a que Saleh pueda dar un giro a una franquicia que tuvo su última temporada ganadora en 2021 y que ha despedido a un entrenador o gerente general en cuatro campañas consecutivas.

“¿Sabes?, en el momento en que entras en este edificio, va a haber un estándar”, dijo Saleh. “Lo diré un millón de veces, el objetivo de la vida es irte a la cama mejor de lo que te despertaste. Y si no tienes esa intención, si no tienes esa mentalidad, te estás haciendo un flaco favor. O les estás haciendo un flaco favor a tus compañeros de equipo”.

Más de una docena de jugadores de los Titans estuvieron presentes en la conferencia de prensa, incluidos Simmons y el mariscal de campo de Tennessee, Cam Ward, la primera selección general del draft de 2025.

Saleh contrató al exentrenador de los Giants de Nueva York, Brian Daboll, como coordinador ofensivo y le está confiando el desarrollo de Ward.

