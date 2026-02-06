americateve

Nuevo arzobispo de NY exhorta a la unidad y a ayudar a los vulnerables

Ronald Hicks fue instalado el viernes como el 11mo arzobispo de Nueva York en la venerada catedral de San Patricio, exhortando a los católicos a difundir la fe mientras respetan a todas las personas y ayudan a los vulnerables.

El arzobispo designado de Nueva York, Ronald A. Hicks --quien sucede al cardenal Timothy Dolan--, se retira tras su misa de instalación en la catedral de San Patricio, el viernes 6 de febrero de 2026, en el distrito de Manhattan, Nueva York. (Angelina Katsanis/Reuters, foto compartida vía AP)
Frente a miles de personas en el templo y cientos más afuera, Hicks sucedió oficialmente al cardenal retirado Timothy Dolan en una elaborada misa que incluyó coros.

“Estamos llamados a ser una Iglesia misionera, una Iglesia que catequiza, evangeliza y pone nuestra fe en acción”, expresó Hicks, de 58 años. "Una Iglesia compuesta por discípulos misioneros que salen y hacen discípulos, transmitiendo la fe de una generación a la siguiente. Una Iglesia que cuida de los pobres y los vulnerables. Una Iglesia que defiende, respeta y sostiene la vida, desde la concepción hasta una muerte natural".

El cambio de liderazgo representa un nuevo capítulo significativo para la Iglesia católica en Estados Unidos, que está forjando una nueva era con el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense. El papa y la jerarquía de Estados Unidos han mostrado su disposición a desafiar al gobierno del presidente Donald Trump en temas de inmigración y otros asuntos, y Hicks es considerado un obispo muy al estilo de León.

El nuevo arzobispo creció en South Holland, Illinois, y recientemente fue obispo de Joliet, en ese mismo estado. Ahora encabeza una de las arquidiócesis más grandes del país, que atiende a aproximadamente 2,5 millones de católicos en los distritos de Manhattan, el Bronx y Staten Island en la ciudad de Nueva York, así como en siete condados al norte.

El papa eligió a Hicks en diciembre para reemplazar a Dolan, quien presentó su renuncia en febrero de 2025 al cumplir 75 años, según se requiere. El viernes cumplió 76.

Hicks pidió una Iglesia que “cuide de la creación, construya puentes, escuche y ... proteja a los niños, promueva la sanación para los sobrevivientes (de abusos sexuales) y todos aquellos que han sido heridos por la Iglesia. Una Iglesia que muestre respeto por todos, construyendo unidad a través de culturas y generaciones”.

El cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, leyó la carta oficial del papa en la que declaró a Hicks nuevo arzobispo de Nueva York.

Hicks hizo algunos de sus comentarios en español, en un reconocimiento a la amplia población hispana de la ciudad. Trabajó cinco años en El Salvador, donde dirigió un programa de orfanatos administrado por la Iglesia que operaba en nueve países de América Latina y el Caribe.

