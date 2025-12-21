Nueve muertos y 10 heridos en tiroteo en un bar de Sudáfrica

El incidente ocurrió poco antes de la 1 de la mañana en el municipio de Bekkersdal, que se encuentra a 46 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Es el segundo tiroteo masivo que ocurre en Sudáfrica en tres semanas.
JOHANNESBURGO (AP) — Nueve personas murieron y al menos otras 10 resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados abriera fuego en un pub de Sudáfrica la madrugada del domingo, según informaron las autoridades.
El incidente ocurrió poco antes de la 1 de la mañana en el municipio de Bekkersdal, que se encuentra a 46 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Es el segundo tiroteo masivo que ocurre en Sudáfrica en tres semanas.
Aproximadamente 12 sospechosos desconocidos en un minibus blanco y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes del pub en la taberna KwaNoxolo, en la sección Tambo de Bekkersdal, y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, según la policía.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
