Nueve migrantes africanos mueren debido al frío cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia

CASABLANCA, Marruecos (AP) — La exposición a temperaturas por debajo del punto de congelación cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia causó la muerte de nueve migrantes africanos, una tragedia que varios grupos defensores de los derechos humanos en la nación africana aseguraron que era sumamente preocupante y una violación del derecho a la libertad de movimiento.

Las banderas de Argelia y Marruecos ondean a lo largo de la frontera entre ambas naciones, el 11 de agosto de 2023 en Marsa Ben M'Hidi, Argelia. (AP Foto, Archivo) AP

Los cuerpos de siete hombres y dos mujeres fueron encontrados en Ras Asfour, una remota zona montañosa de Marruecos conocida por sus temperaturas extremas durante el invierno, informó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en un comunicado dado a conocer el sábado.

"Murieron por el frío extremo, que sus cuerpos exhaustos no pudieron soportar", afirmó.

Uno de los migrantes era originario de Guinea, según el grupo. El resto provenían de distintos países del África subsahariana, aunque de momento no se cuenta con información específica sobre la identidad de las víctimas. El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió el domingo a preguntas sobre los fallecidos.

Cada año, miles de migrantes que buscan mejores condiciones de vida intentan llegar ilegalmente a Europa desde el norte de África, incluyendo de Marruecos a España. Algunos se dirigen a Ceuta y Melilla, dos pequeños territorios españoles en el norte de África --a donde intentan llegar escalando vallas fronterizas o nadando. Otros buscan dirigirse a las Islas Canarias de España, tomando una ruta más larga a través del océano Atlántico.

Fuerzas de seguridad de Marruecos informan regularmente sobre el bloqueo de tales intentos.

El norte de África es conocido como un punto de tránsito para los migrantes que se dirigen a la frontera sur de Europa.

Los acuerdos de seguridad con la Unión Europea han reforzado la capacidad de las autoridades para disuadir la migración en el norte de África. Muchos que originalmente tenían la intención de migrar hacia Europa pasan meses o años trabajando de manera informal, en los sectores de construcción, agricultura o trabajo doméstico. Otros dependen de asistencia del gobierno mientras esperan una oportunidad para cruzar el mar Mediterráneo o el océano Atlántico.

El comunicado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos indicó que seis de los cuerpos fueron enterrados la semana pasada y dos se retuvieron a solicitud de sus familiares. "Nos aseguraremos de dar seguimiento a este caso", expresó.

La Organización Marroquí de Derechos Humanos, una asociación diferente, pidió esta semana un trato humano en las fronteras, la despenalización de la migración y residencia ilegal, así como la creación de un mecanismo para rastrear a los migrantes desaparecidos para prevenir tragedias como la de Ras Asfour.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

