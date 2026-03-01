americateve

Nueve heridos en un tiroteo en un club nocturno de Cincinnati

CINCINNATI, Ohio, EE.UU. (AP) — Un tiroteo a primera hora del domingo en un concurrido club nocturno y recinto de conciertos de Cincinnati dejó nueve personas heridas, informó la policía. Hasta el momento no había arrestos.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales con lesiones que no ponen en peligro sus vidas, manifestó en una conferencia de prensa Adam Hennie, jefe interino de la policía.

Entre 500 y 600 personas se encontraban en el club nocturno Riverfront Live cuando se escucharon disparos a la 1 de la mañana, indicó Hennie. Se negó a proporcionar más detalles, alegando que es necesario proteger la integridad de la investigación.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) señaló que está ayudando en la investigación.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

