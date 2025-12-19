Nueve heridos en ataque con cuchillo en Taiwán

Compartir en:









Un sospechoso lanzó granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi, cerca de la estación principal de tren de la ciudad, según los informes.

El sospechoso luego tomó el metro una parada, salió de la estación y lanzó más granadas de humo en la calle antes de sacar un cuchillo y apuñalar a transeúntes, de acuerdo con las imágenes transmitidas por la emisora EBC.

Las imágenes muestran al sospechoso corriendo dentro de una tienda departamental. Una persona fue encontrada sin respuesta en el lugar, informaron los medios locales.

La policía aún no ha hecho declaraciones públicas sobre el ataque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP