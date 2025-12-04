Nuevas revelaciones sobre el arresto del acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione comparece ante el tribunal junto con sus abogados Karen Friedman Agnifilo, izquierda, y Marc Agnifilo, en una audiencia de presentación de pruebas, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Angela Weiss/Pool Foto via AP) AP

Aunque en la audiencia realizada a principios de esta semana surgieron algunos videos y relatos de las interacciones policiales con Mangione, la sesión del jueves ofreció nuevas perspectivas sobre los momentos previos a su arresto el 9 de diciembre de 2024 en Altoona, Pensilvania.

La policía recibió informes de que un cliente en el McDonald’s se parecía al sospechoso del asesinato de Thompson, cuya imagen había sido muy difundida, pero un par de agentes inicialmente se acercaron a Mangione con un tono discreto, diciendo solo que alguien había dicho que parecía “sospechoso”. Al pedirle su identificación, él entregó una licencia de conducir apócrifa de Nueva Jersey con un nombre falso, según los fiscales.

Momentos después, tras cachear a Mangione, el agente Joseph Detwiler se alejó para comunicarse con los despachadores sobre la licencia, dejando al oficial novato Tyler Frye junto a la mesa de Mangione.

Mangione respondió en voz baja. Al preguntarle qué había dicho el sospechoso, Frye testificó el jueves: “Dijo algo como que no quería hablar conmigo en ese momento”.

El acusado, de 27 años, se declaró no culpable de los cargos de asesinato estatales y federales. Antes de que se programen los juicios, sus abogados tratan de evitar que los posibles jurados escuchen sobre sus supuestas declaraciones a los agentes de la ley y los objetos, entre los que había un arma y un cuaderno, que supuestamente incautaron de su mochila.

Las pruebas son claves para el caso de los fiscales. Han dicho que la pistola de 9 mm coincide con el arma utilizada en el asesinato, que los escritos en el cuaderno describían el desdén de Mangione por las aseguradoras de salud e ideas sobre matar a un CEO en una conferencia de inversores, y que dio a la policía el mismo nombre falso que el presunto pistolero usó en un hostal de Nueva York días antes del tiroteo.

El proceso del jueves coincidió con el aniversario del asesinato. Thompson, de 50 años, fue atacado por la espalda mientras caminaba hacia una conferencia de inversores. Se convirtió en CEO de UnitedHealthcare en 2021 y había trabajado en de la empresa matriz UnitedHealth Group Inc. durante 20 años.

La audiencia, que comenzó el lunes y podría extenderse hasta la próxima semana, se aplica solo al caso estatal. Pero proporciona al público un extenso adelanto de algunos testimonios, videos, audios del 911 y otros registros relevantes para ambos casos.

La policía interactuó con Mangione durante unos 20 minutos antes de decirle que tenía derecho a permanecer en silencio. Los agentes le preguntaron su nombre, si había estado recientemente en Nueva York y otras cuestiones, como ”¿Por qué estás nervioso?”

Los agentes intentaron mantener la calma y ganar tiempo insinuando que simplemente respondían a una queja por merodeo y charlaban sobre su sándwich de carne. Aun así, cachearon a Mangione y alejaron su mochila de él. Unos 15 minutos después, le advirtieron que estaba siendo investigado y que sería arrestado si repetía lo que, según determinaron, era un nombre falso.

Tras darles su nombre real, le leyeron sus derechos, lo esposaron, lo cachearon de nuevo y, finalmente, lo arrestaron por un cargo de falsificación relacionado con su identificación falsa.

En el video también se da un vistazo a la labor de los agentes cuando registraron la mochila del acusado, un asunto que probablemente se explorará más a fondo a medida que avance la audiencia.

Los abogados de Mangione argumentan que sus declaraciones no deberían permitirse como evidencia en el juicio porque los agentes comenzaron a interrogarlo antes de leerle sus derechos. Dicen que los objetos de su mochila deberían excluirse porque la policía no obtuvo una orden de cateo antes de registrarla.

La fiscalía de Manhattan aún no detalla sus argumentos para permitir la evidencia disputada. Los fiscales federales han sostenido que la policía tenía una razón justificada para registrar la mochila con el fin de asegurarse de que no hubiera nada peligroso dentro, y que las declaraciones del acusado a los agentes fueron voluntarias y las hizo antes de que estuviera bajo arresto.

En muchos casos penales se presentan impugnaciones sobre evidencia y los complicados estándares legales que rigen los registros policiales y las interacciones con posibles sospechosos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

