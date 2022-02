Nueva Zelanda: Arrestan a algunos manifestantes de caravana

La policía convocó a más de 100 agentes adicionales de otras partes del país. De cualquier forma, los policías parecían preparados a no tomar acción alguna una vez que formaron una línea y le ordenaron a las personas que desalojaran el lugar, pero no avanzaron en contra de ellas y sólo arrestaron a las que parecían actuar de forma desordenada. No llevaban equipo antimotines ni armas, aunque sí chalecos protectores.