Nueva York: Dan luz verde para desalojar al hombre que vive gratis en una casa por 23 años

Su último movimiento legal para quedarse en la casa fue aprovechar las protecciones gubernamentales contra el desalojo introducidas por la pandemia del covid-19 para ayudar a las personas que experimentaban dificultades financieras, pero el juez William Hohauser consideró que Hanspal no puede utilizarlas en su defensa, porque ocupa la vivienda ilegalmente.

En su veredicto, Hohauser dictaminó que las protecciones vigentes relacionadas con el covid-19 "se aplicarían a los arrendatarios, pero no a aquellos que no tienen ninguna obligación financiera", recoge sus palabras New York Post.

Asimismo, las personas que permanecen en una vivienda ilegalmente a pesar de una ejecución hipotecaria, cuando el prestamista recupera el inmueble debido al impago por parte del deudor, podrían considerarse "ocupantes precarios, o incluso directamente okupas", concluyó el magistrado.

Si la decisión judicial se mantiene en vigor y la defensa de Hanspal no consigue apelarla, el hombre se quedará sin su techo gratuito. La compañía Diamond Ridge Partners, que posee la propiedad y había tratado de desalojar al individuo implicado sin éxito, ya saludó el veredicto, manifestando su intención de "ejecutar inmediatamente la orden del tribunal y poner fin a esta ocupación ilegal".

Cuando la empresa de bienes raíces compró el inmueble en 2018, le ofreció a Hanspal 20.000 dólares para que se fuera, pero este rechazó la oferta, lo que obligó a la firma a seguir con costosas acciones judiciales y continuar pagando los impuestos prediales de una casa que no podía usar.