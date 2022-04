Lo que sabemos del presunto atacante del metro en Nueva York

Las autoridades dijeron que los investigadores pudieron obtener una imagen del sospechoso de un video de teléfono celular compartido por un testigo.

Poco después de las 2:00 p.m., la policía de Nueva York publicó un número de placa de Arizona y ordenó a todos los agentes y detectives que estuvieran atentos a la camioneta, según dos correos electrónicos internos revisados por CNN. El camión se encontró en la sección Gravesend de Brooklyn unas horas después, le dijeron a CNN dos agentes del orden.

La camioneta fue alquilada el lunes en una tienda U-Haul en Filadelfia, según registros de la empresa obtenidos por CNN. El contrato de alquiler obtenido por CNN muestra que la reservación de U-Haul se realizó el miércoles y estaba programada para ser recogida el lunes a las 2:01 p.m. Se suponía que la camioneta se alquilaría por dos días, según la reserva.

Un hombre de 62 años, Frank James, figuraba como el arrendatario de la camioneta y fue identificado como una persona de interés, dijo el jefe James W. Essig, jefe de detectives de la policía de Nueva York, durante una conferencia de prensa el martes por la noche. Frank James tiene direcciones tanto en Wisconsin como en Filadelfia, dijo Essig.

"No sabemos si el señor James tiene alguna conexión con el metro, eso aún está bajo investigación", dijo Essig.

El escuadrón antibombas de la policía de Nueva York está respondiendo a la escena de Brooklyn donde se encontró el camión U-Haul, dijo a CNN una fuente policial.

U-Haul dijo que está trabajando con las autoridades.

El comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo que posiblemente haya algunas publicaciones en las redes sociales relacionadas con James en las que menciona la falta de vivienda, Nueva York y al alcalde Eric Adams. El destacamento de seguridad del alcalde se intensificó por precaución, dijo Sewell.

El tiroteo comenzó justo antes de las 8:30 a.m. cuando un tren subterráneo N con destino a Manhattan se acercaba a la estación de metro de la calle 36 en el Sunset Park de Brooklyn, un barrio de clase trabajadora lejos de los centros turísticos de la ciudad.

Testigos que viajaban en el subterráneo dijeron a los investigadores que el hombre armado abrió dos granadas de humo, blandió una pistola de 9 mm y disparó al menos 33 veces, hiriendo a 10 personas, siete hombres y tres mujeres, dijo Essig.

Esas 10 personas fueron trasladadas a hospitales del área. Otras 13 personas resultaron heridas por inhalación de humo, caídas o ataques de pánico, dijo Essig.

El sospechoso disparó a personas en el tren y en la plataforma de la estación, dijo Sewell. Los socorristas llegaron a la estación y encontraron víctimas de disparos y a otros heridos en el caos.

Más tarde en la escena, los investigadores encontraron una pistola Glock de 9 mm, tres cargadores extendidos, dos granadas de humo detonadas, dos granadas de humo no detonadas, un hacha y una llave U-Haul, dijo Essig. La clave llevó a las autoridades a encontrar la camioneta en Brooklyn.

Dos funcionarios dijeron que creen que el arma se atascó durante el tiroteo.

Sewell dijo que no se conocen dispositivos explosivos activos en los trenes. El ataque no está siendo investigado como un acto de terrorismo, pero las autoridades no han descartado nada, dijo.

Se informa que el individuo es un hombre negro de complexión gruesa, que vestía un chaleco verde tipo construcción con una sudadera gris con capucha, dijo Sewell.

El tiroteo masivo se produce en medio de un aumento de los tiroteos en Nueva York en los últimos dos años y un aumento particular de la violencia en el metro que se ha convertido en el foco de atención de la administración del alcalde Eric Adams.

La delincuencia en tránsito, en términos generales, aumentó un 68% en comparación con el año pasado, cifras que están más cerca de donde estaban en los niveles previos a la pandemia. Este año se reportaron un total de 617 delitos, en comparación con 367 durante el mismo período del año pasado, según un resumen de estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York actualizado hasta el domingo.

