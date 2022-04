Así fue el arresto de Frank James, el principal sospechoso por el tiroteo en el metro de Nueva York

Arresto Del Sospechoso Del Tiroteo En Nueva York0 seconds of 12 secondsVolume 90%

Los investigadores habían anunciado el martes por la tarde que estaban buscando a James, quien se creía que había alquilado una camioneta posiblemente relacionada con el ataque. El miércoles por la mañana, las autoridades de Nueva York lo señalaron como el principal sospechoso del tiroteo.

Las autoridades habían pedido la cooperación ciudadana, y ofrecieron 50.000 dólares de recompensa por toda información que llevará a su detención.

Su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado fueron encontradas en el lugar del ataque.

James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando largas, y a veces agresivas, arengas políticas y críticas al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Su página había sido cerrada el miércoles por “violar las directrices” de YouTube.

Adams pidió a los ciudadanos que estén “vigilantes”, pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: “Parece que actuó solo”, dijo.

La hermana de James, Catherine James Robinson, dijo al diario The New York Times que estaba “sorprendida” de ver a su hermano considerado como el sospechoso. “Nunca pensé que podría hacer algo así”, reconoció, tras precisar que hace tiempo que no tiene contacto con él.

El metro presentaba el miércoles un “servicio normal” y “completo en todas las líneas después de que la NYPD (Policía de Nueva York) completó su investigación”, dijo la autoridad de tránsito de la ciudad, de casi nueve millones de habitantes.

Fuente: infobae.com