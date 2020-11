Nueva teoría sobre fallido 1er asentamiento europeo en EEUU

Pero siempre se ha creído que en el 1521 el explorador Juan Ponce de León, que buscaba la fuente de la juventud, fue herido de muerte en Charlotte Harbor al tratar de establecer el primer asentamiento europeo de esta parte del mundo.

Ahora, MacDougald afirma que mapas españoles muy poco conocidos de hace 500 años indican que lo hizo en Safety Harbor.

“Estos mapas lo cambian todo”, sostuvo MacDougald, un residente Saint Petersburg.

Las pruebas que tiene MacDougald están en su libro “Los mapas que cambiaron la historia de la Florida” (The Maps that Changed Florida’s History), a ser publicado a fines de este año o principios del año que viene.

MacDougald dio con esta información mientras trabajaba en otro libro de historia: “La expedición de Pánfilo de Narváez: Los hechos salientes de la expedición y la determinación del sitio de desembarco (The Pánfilo de Narváez Expedition of 1528: Highlights of the Expedition and Determination of the Landing Place), publicado en el 2018.

En 1528, Pánfilo de Narváez trató de colonizar la Florida en nombre del gobierno español. Unos 300 hombres iniciaron la empresa pero sucumbieron a los ataques de los indígenas nativos, el hambre, las enfermedades y otras causas naturales. Solo sobrevivieron cuatro.

“Fue un desastre”, dijo MacDougald.

Su libro da más peso a la noción de que la expedición de Narváez partió de Boca Ciego Bay, en lo que es hoy Saint Petersburg.

“En mis investigaciones noté que fueron a Safety Harbor y encontraron artefactos europeos y muchas cajas de Castilla”, la región del noroeste de España de la que era oriundo Ponce de León, según dijo MacDonald. “Pensé, ‘rayos, nadie demostró realmente dónde Ponce de León trató de establecer el primer asentamiento en el 1521’”.

Se pensaba que lo había hecho en la zona de Charlotte Harbor porque fue allí que desembarcó Ponce de León durante su primera expedición a la Florida. Los historiadores supusieron que regresó allí en su segunda visita en el 1521.

“Fue mucho antes que la colonia de Jamestown y que la llegada de los Peregrinos, casi un siglo antes. Y un cuarto de siglo antes que el establecimiento de San Agustín”, dice una placa en Charlotte Harbor. Agrega, no obstante, que “el lugar exacto” del asentamiento es un misterio.

“No hay pruebas realmente de que hubo uno allí”, declaró MacDougald. Los artefactos hallados por Narváez, sin embargo, tal vez pertenecieron al asentamiento de Ponce de León.

Rodney Kite-Powell, del Centro Histórico de Tampa Bay, dijo que la teoría predominante es que los artefactos eran de un barco español hundido, no de un asentamiento.

Jerald Milanich, curador emérito del Museo de Historia Natural de la Florida, está familiarizado con las investigaciones de MacDougald y le intriga el posible vínculo de los artefactos con Ponce de León.

“¿Los dejó allí Ponce?”, preguntó Milanich aludiendo a las cajas. “Podría ser. Es algo que no se había pensado antes”.

En sus investigaciones, MacDougald dio con dos reimpresiones de mapas españoles previos al regreso de los cuatro sobrevivientes de la expedición de Narváez.

Un mapa fue publicado en 1527 y el otro en 1529.

Se los encuentra doblados en un texto de historia de mediados del siglo 19 publicado en Alemania.

“Hay 45 copias del libro en todo el mundo”, dijo MacDougald. “Encontré una de 3.000 dólares”.

Los mapas son de 5x7,5 centímetros (2x3 pulgadas) y “todo el Golfo de México abarca 2x2 pulgadas con apuntes muy, muy, muy pequeños con 60 nombres en la zona”, expresó MacDougald. “Los hice escanear y agrandar, y medí las longitudes y latitudes”.

A una latitud de 27,5 grados, donde está hoy Tampa Bay, los mapas dicen: “Bahía de Juan Ponce”.

“La bahía de Juan Ponce es seguramente Tampa Bay”, dijo Milanich, quien ya había oído hablar de la Bahía de Juan Ponce en relatos españoles de la expedición. Se le explicó que eso quedaba cerca de Charlotte Harbor.

MacDonald sostiene que miembros de la expedición de Ponce de León habían marcado la bahía y le habían dado el nombre del explorador porque allí fue donde lo hirieron de muerte.

Tal vez nunca antes se habían fijado en el nombre de la bahía en el mapa porque hasta hace poco no existía la tecnología necesaria para descifrar las pequeñas letras, señaló MacDougald. El mapa, agregó, es tan raro que tal vez “nunca fue visto por historiadores de la Florida”.

El Centro Histórico de la Bahía de Tampa tiene aproximadamente 5.000 mapas de la Florida, incluidos “varios” del 1580 hasta mediados del 1600, que aluden a la Bahía Juan Ponce, de acuerdo con Kite-Powell. Algunos de esos mapas la ubican cerca de lo que es hoy Tampa Bay. Otros la tienen más cerca de Charlotte Harbor, señaló Kite-Powell.

El Centro Histórico, no obstante, no tiene el mapa que usó MacDougald para su tesis.

“Es un mapa manuscrito único, hecho a mano”, dijo Kite-Powell, quien indicó que le gustaría ver toda la investigación de MacDougald antes de hacer comentarios porque él, como la mayoría de los historiadores, cree que el sitio más probable para el desembarco de Ponce de León del 1521 fue cerca de Charlotte Harbor.

Ted Ehmann, presidente de la Sociedad Histórica del Condado de Charlotte de la Florida, en cambio, opina que el asentamiento de Ponce de León probablemente estuvo en Safety Harbor.

“Lo primero que haces cuando vas a crear un asentamiento es buscar una fuente de agua”, afirmó Ehmann. “Charlotte Harbor no tenía una fuente de agua por entonces y Safety Harbor sí. Nunca creí que Ponce de León se había instalado aquí. Creeré cualquier prueba de que lo hizo en Safety Harbor”.

Otro elemento que da fuerza a esa teoría es que la expedición de Ponce de León a Charlotte Harbor en el 1513 fue “violentamente rechazada” por la tribu calusa, indicó MacDouglad. “¿Por qué trataría de establecer un asentamiento aquí?”, preguntó. “¿Tan tonto era?”.

Milanich acotó que ”Charlotte Harbor no era un sitio adecuado para la navegación de los barcos españoles y las tierras bajas de la costa no eran un buen lugar para un asentamiento”.

Está claro, que, donde sea que haya estado, el asentamiento de Ponce de León no duró mucho.

Meses después de su llegada en el 1521, la expedición fue expulsada por los indígenas nativos. Los calusa si el asentamiento se encontraba en Charlotte Harbor o los tocobagas si estuvo en Safety Harbor.

MacDougald confía en que fueron los tocobagas.

Ponce de León fue herido con una flecha envenenada y trasladado a Cuba, donde falleció.

“La gente regresó a España e informó que había muerto”, dijo MacDouglad. “Por eso, nombraron el lugar Bahía de Juan Ponce”.

Milanich dijo que espera que el trabajo de MacDougald aliente a otros historiadores a reconsiderar el sitio donde estuvo el asentamiento de Ponce de León.

“Hay que investigar más la expedición de Ponce del 1521”, dijo el experto. “Eso nos ayudará a entender mejor las relaciones entre los indígenas de la Florida y las primeras expediciones europeas”.