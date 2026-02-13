americateve

Nueva ronda de conversaciones Rusia-Ucrania mediadas por EEUU será en Ginebra la próxima semana

Otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Rusia y Ucrania se realizará la próxima semana en Ginebra, a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de su vecino, informaron autoridades de Moscú y Kiev el viernes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, conversa con el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius durante su visita a la fábrica de drones Quantum Frontline Industries, cerca de Múnich, Alemania, el viernes 13 de febrero de 2026. (Sven Hoppe/dpa vía AP)
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló en un comunicado difundido por agencias de noticias rusas que la reunión se realizará el martes y el miércoles.

El asesor de comunicaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, confirmó la nueva ronda de negociaciones.

Las conversaciones se producen en un contexto de combates continuos a lo largo de la línea del frente, de unos 1.250 kilómetros (750 millas), de incesantes bombardeos rusos sobre zonas civiles de Ucrania y la red eléctrica del país, y de ataques ucranianos con drones de largo alcance casi a diario contra activos vinculados a la guerra en territorio ruso.

Los intentos previos encabezados por Estados Unidos para lograr consenso sobre el fin de la guerra —más recientemente, dos rondas de conversaciones en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos— no han logrado resolver asuntos difíciles, como el futuro del corazón industrial del Donbás ucraniano, que en gran medida está ocupado por fuerzas rusas.

Zelenskyy afirmó la semana pasada que Estados Unidos ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo. Plazos anteriores fijados por el presidente estadounidense Donald Trump han vencido en gran medida sin consecuencias.

Zelenskyy estuvo en Múnich, Alemania, el viernes y visitó la primera empresa conjunta ucraniano-alemana para la producción de drones. Alemania ha sido un importante respaldo de Ucrania en la guerra.

También tenía previsto celebrar reuniones bilaterales y multilaterales en la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual de las principales figuras internacionales de la seguridad.

Los negociadores que se dirigen a Ginebra tienen la difícil tarea de encontrar compromisos aceptables tanto para Moscú como para Kiev.

El asesor del presidente ruso Vladímir Putin, Vladímir Medinsky, quien encabezó el equipo negociador de Moscú en las primeras conversaciones directas de paz con Ucrania en Estambul en marzo de 2022, regresa para liderar la delegación de Moscú.

Según se informó, las dos rondas anteriores de conversaciones trilaterales en Abu Dabi se centraron en asuntos militares, como una posible zona de amortiguamiento y la supervisión de un alto el fuego. El regreso de Medinsky, quien ha impulsado las condiciones maximalistas de paz de Putin, podría marcar un giro hacia cuestiones políticas en la próxima ronda de conversaciones.

La delegación de Ucrania volverá a estar encabezada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

La sombría guerra de desgaste continúa al tiempo que ambas partes negocian.

Un ataque ruso registrado durante la noche del jueves al viernes mató a tres hermanos de entre 8 y 19 años en el este de Ucrania, informaron las autoridades. La fiscalía regional de Donetsk indicó que su madre y su abuela sobrevivieron, pero sufrieron múltiples heridas.

En Odesa, una persona murió y otras seis resultaron heridas en un ataque ruso contra el puerto de la ciudad y su infraestructura energética, señalaron funcionarios.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el viernes que sus defensas antiaéreas derribaron 58 drones ucranianos sobre varias regiones rusas y la Crimea anexionada durante la noche.

De ellos, 43 fueron abatidos en la región de Volgogrado, en el suroeste de Rusia, donde tres personas, incluido un niño de 12 años, resultaron heridas por restos de drones, según el gobernador local. Ucrania ha atacado recientemente la refinería de petróleo de Volgogrado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

