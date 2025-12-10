Nuestros artistas revelación de AP 2025 responden una encuesta

¿En quién te has apoyado más en el último año?
ARDEN CHO (vía correo electrónico): Mis amigos, mi pareja y mi fe me han sostenido. Ha sido un año vertiginoso, pero las personas que mejor me conocen siempre me mantienen centrada.
OWEN COOPER: Mis padres y mi familia; mi publicista y mi agente; Netflix.
DANNY RAMIREZ (vía correo electrónico): Hay varias personas y grupos en los que me apoyo, y realmente es difícil elegir solo uno. Mi vida diaria, mi trabajo actoral, el lado cinematográfico de mi carrera, la familia, el amor: cada parte de mí gravita naturalmente hacia diferentes personas dependiendo de lo que el momento requiera. Una de las cosas más afortunadas en mi vida ha sido el tipo de personas que he atraído y por las que me he sentido atraído. Siempre he tenido individuos a mi alrededor cuya integridad, ética de trabajo y enfoque de la vida confío. No soy tímido para hacer preguntas o apoyarme en las personas cuando necesito claridad o guía. Estoy agradecido por cada persona que me ha ayudado en el camino y espero poder hacer lo mismo a cambio.
CHASE SUI WONDERS: Las opiniones de las personas en las que realmente confío... ya sea mi agente o mi hermana o uno de mis mejores amigos. Porque a medida que se introduce este nuevo tipo de paso en mi carrera, hay muchas ofertas tentadoras... Siempre vuelvo a lo que hace que mis jugos creativos comiencen a fluir, y siento que las personas que mejor me conocen también tienen esa idea.
TRAMELL TILLMAN: Ha habido algunas personas en las que he tenido que apoyarme. Muchos amigos. Sabes, el trabajo puede ser muy aislante. ¿Cuál es el mejor y el peor cambio en tu vida desde que te hiciste famoso?
ARDEN CHO: Recuerdo la primera vez que estaba en una sauna coreana, como un spa, un spa coreano, donde estábamos completamente desnudos. Recuerdo que tenía esta pequeña toalla y me encontré con estas tres adorables adolescentes que decían: "Oh Dios mío, eres Arden". Y yo estaba como, "Sí, hola". Y ellas decían: "¿Podemos tomarnos una foto contigo?" Y yo estaba como, "Quiero decir, sí, tal vez en el área pública cuando tengamos ropa puesta".
OWEN COOPER: Todo lo que ha pasado desde el programa ha sido positivo en mi vida.
DANNY RAMIREZ: He encontrado más libertad al sentirme seguro con el trabajo que voy a hacer y luego darme cuenta de que encuentro felicidad en estas cosas muy simples en las que solía encontrar felicidad al crecer también. Creo que si algo me ha dado más claridad sobre lo que es importante. (El peor cambio, nos dijo Ramírez, fue "el tiempo").
CHASE SUI WONDERS: Poder trabajar con personas a las que he admirado... La parte menos genial, diría, son los momentos en los que no te sientes superseguro o no te sientes superseguro de ti mismo, y, sin embargo, sientes esas miradas sobre ti.
TRAMELL TILLMAN: Nunca he sido una persona que permita que las opiniones o miradas de otras personas controlen quién soy por naturaleza. Así que si quiero bailar en público, lo haré. Nombra a tu modelo a seguir en tu carrera
ARDEN CHO (vía correo electrónico): Es tan difícil elegir, mi lista es interminable, pero realmente admiro a artistas como Reese Witherspoon, Margot Robbie, Natalie Portman y Son Ye-jin, quienes han construido sus propios caminos como actrices, productoras y narradoras. No esperaron oportunidades, las crearon. Ese es el tipo de carrera a la que aspiro: usar mi voz para defender nuevas historias y nuevos talentos.
OWEN COOPER: Mi número uno es Jake Gyllenhaal, recuerdo, él era como — creo que él, Tom Holland y el elenco de "Stranger Things", eran como las primeras personas que vi cuando estaba viendo películas, cuando tenía como nueve o diez años.
DANNY RAMIREZ (vía correo electrónico): Me es imposible reducirlo a un solo héroe de carrera. Me inspiran atletas como Kobe (Bryant) y (Lionel) Messi, actores como Tom Cruise y Christian Bale, cineastas como (Denis) Villeneuve, (Christopher) Nolan y (Ryan) Coogler. Lo que comparten es un compromiso total. Una devoción casi espiritual a su oficio. Mi propia forma de arte surge de las cosas por las que siento curiosidad eterna, por lo que mis influencias vienen de todas partes. Tomo prestado, robo, absorbo. Se trata menos de idolatrar a una persona y más de aprender de una constelación de personas que se dedican por completo a lo que hacen.
CHASE SUI WONDERS: Dúos creativos como Gena Rowlands y John Cassavetes y Elaine May y Mike Nichols.
TRAMELL TILLMAN: Jeffrey Wright, Colman Domingo, Hugh Jackman y Donald Glover. ¿Cómo te preparó tu infancia para tu carrera?
ARDEN CHO: Era una niña curiosa, y quería hacerlo todo, pero era muy insegura, muy tímida. Incluso tenía como una especie de tartamudeo, tenía dificultades con ciertas palabras. Realmente no noté lo mal que se quedó conmigo como adulta, hasta que los supervisores de guiones se acercaban y decían: "Eso no se pronuncia así". ... Creo que es realmente divertido para mí porque siento que cada año siento que es una nueva temporada de aprender algo nuevo y lograr algo que no pensé que podría. Sabes, hace diez años, momentos como este, tendría una ansiedad tan mala. Estaría teniendo un ataque de pánico completo y durante la entrevista estaría como desmayándome internamente, como el alma dejando el cuerpo, sin estar realmente segura de qué conversación estaba sucediendo. Pero creo que ahora, por primera vez en mi vida, siento que puedo simplemente tener una conversación contigo y estoy aquí y presente.
DANNY RAMIREZ (vía correo electrónico): Todo lo que me atrae es una continuación de las cosas que me gustaban de niño. Y mi enfoque hacia la forma en que trabajo es algo que se inculcó desde temprano en mi infancia.
TRAMELL TILLMAN: Creo que Milchik es un complaciente de personas. Es obediente y en mi infancia, yo era muy parecido: tenía que complacer a los padres, tenía que complacer a los maestros. Tenemos que preguntar: ¿Cómo te sientes acerca de la inteligencia artificial?
ARDEN CHO: Sé que muchas personas en nuestra industria obviamente están muy asustadas, pero me gustaría esperar y pensar que la gente siempre apreciará el arte y el alma y el toque humano, al menos en historias y música. Realmente espero que no nos perdamos y seamos reemplazados por robots.
OWEN COOPER: Nunca uso IA, para ser justo. Solo para matemáticas y algún tipo de tarea, pero no creo que la IA tenga mucho que ver con la actuación en absoluto. No creo que deba haber actores de IA. Creo que eso simplemente arruina todo.
CHASE SUI WONDERS: Hay espacio para que la IA sea realmente emocionante en términos de medicina, en términos de atención médica, en términos de política. Creo que no es emocionante cuando se trata del ámbito creativo. ... Creo que siempre habrá un lugar para ver a tus artistas y directores favoritos hacer cosas, esa es mi visión optimista.
TRAMELL TILLMAN: Está siempre presente y la gente lo usará a su disposición. Mi esperanza es que continuemos teniendo sed y deseo de humanidad. Hasta donde sé, la IA no puede reemplazar la experiencia humana, el alma humana. ¿Cuál era tu trabajo soñado de niño?
ARDEN CHO: Realmente depende de qué día me hubieras preguntado. Era de esas niñas que decían: "Voy a ser veterinaria, y luego voy a ser maestra. No, quiero ser agente de la CIA. No, no, quiero ser oficial de policía". Y, por supuesto, siempre quise ser actriz o cantante o bailarina. Quiero decir, en cierto modo quería hacerlo todo, lo cual es divertido porque creo que como actriz, puedes hacerlo, ¿verdad? ... Y así diría que, sin embargo, siempre hubo la mayor parte de mí que quería ser algún tipo de personaje sobrenatural.
OWEN COOPER: Futbolista.
DANNY RAMIREZ: Atleta profesional.
CHASE SUI WONDERS: Mujer de negocios corporativa.
TRAMELL TILLMAN: Cazador de tormentas.
___
Las entrevistas se realizaron por separado, en Los Ángeles y Nueva York, por los periodistas de The Associated Press Liam McEwan, Andrew Dalton, Leslie Ambriz, Gary Gerard Hamilton y Mark Kennedy.
___
Para más información sobre la clase de Artistas Revelación de 2025 de AP, visita https://apnews.com/hub/ap-breakthrough-entertainers.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP