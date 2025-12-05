americateve

Novato Cedric Howard logra 23 puntos y 14 rebotes en victoria de Grizzlies 107-98 sobre Clippers

El novato Cedric Coward anotó 23 puntos y consiguió 14 rebotes, siendo parte de cinco jugadores de Memphis que alcanzaron cifras dobles, y los Grizzlies vencieron 107-98 a los Clippers de Los Ángeles el viernes por la noche.

Cedric Coward (23), de los Grizzlies de Memphis, se alza para encestar mientras Kawhi Leonard (2), de los Clippers de Memphis, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/John Amis)
Cam Spencer y Jaylen Wells anotaron 17 unidades cada uno y Jaren Jackson Jr. terminó con 13 tantos para que Memphis ganara por sexta vez en ocho juegos. Zach Edey aportó diez puntos y ocho rebotes.

Kawhi Leonard lideró a los Clippers con 24 puntos y ocho rebotes. James Harden tuvo 18 tantos y siete asistencias, y John Collins anotó 16. Los Ángeles perdió por novena vez en 11 juegos.

Los equipos intercambiaron liderazgos durante el cuarto período y estaban empatados a 98 con 3:40 restantes cuando Harden encestó un par de tiros libres, sus únicos puntos de la segunda mitad. En ese momento, se habían registrado diez cambios de liderazgo y nueve empates. Ningún equipo lideró por más de ocho.

Memphis cerró el juego con nueve puntos consecutivos.

Los Grizzlies derrotaron a los Clippers en Los Ángeles 112-107 hace una semana.

En sus próximos partidos, los Clippers visitarán Minnesota el sábado por la noche y los Grizzlies reciben a Portland el domingo por la noche.

