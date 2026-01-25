Novak Djokovic avanza a cuartos del Abierto de Australia tras retiro de Jakub Mensik

El torneo confirmó la retirada de Mensik el domingo por la noche. El partido estaba programado para el lunes por la noche en la Rod Laver Arena.

“Después de los últimos partidos, comencé a sentirme peor, y en realidad el problema es mi músculo abdominal en el lado izquierdo”, comentó Mensik en declaraciones publicadas por el torneo. “Como dije, en los últimos partidos empeoró significativamente, y creo que si mañana saliera a la cancha, sería un gran riesgo para mí en las próximas semanas, para mis próximos torneos y, en realidad, para mi salud”.

Mensik, cabeza de serie número 16, venció a Ethan Quinn en sets corridos el sábado. Fue el segundo jugador en retirarse antes de un partido debido a una lesión abdominal en tantos días, después de que Naomi Osaka informara que no disputará su partido de cuarta ronda el sábado por la noche.

Novak Djokovic ha ganado el Abierto de Australia un récord de diez veces y tiene 24 títulos de Grand Slam.

Se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam cuando venció el sábado en la tercera ronda por 6-3, 6-4, 7-6 (4) a Botic van de Zandschulp.

Djokovic estará contento con una noche libre mientras continúa afinando su intento de poner fin al dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que han ganado todos los majors en los últimos dos años.

El exnúmero uno del mundo de 38 años ganó su último título de individuales de Grand Slam en 2023. Alcanzó las semifinales de los cuatro eventos de Grand Slam el año pasado, pero no llegó al partido por el título en ninguno.

Después de su victoria en la tercera ronda aquí, Djokovic dijo que el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Sinner, y el joven de 22 años Alcaraz están “jugando a un nivel diferente en este momento (pero) todavía estoy tratando de darles a estos jóvenes una carrera por su dinero”.

Con su victoria en la primera ronda sobre Pedro Martínez, Djokovic igualó dos récords históricos del tenis al comenzar su 21mo Abierto de Australia y su 81er evento de Grand Slam, y añadió otro hito con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Eso lo convirtió en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros.

