americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Novak Djokovic avanza a cuartos del Abierto de Australia tras retiro de Jakub Mensik

MELBOURNE, Australia (AP) — Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia sin jugar después de que Jakub Mensik se retirara 24 horas antes de su partido programado de cuarta ronda debido a una lesión abdominal.

El torneo confirmó la retirada de Mensik el domingo por la noche. El partido estaba programado para el lunes por la noche en la Rod Laver Arena.

“Después de los últimos partidos, comencé a sentirme peor, y en realidad el problema es mi músculo abdominal en el lado izquierdo”, comentó Mensik en declaraciones publicadas por el torneo. “Como dije, en los últimos partidos empeoró significativamente, y creo que si mañana saliera a la cancha, sería un gran riesgo para mí en las próximas semanas, para mis próximos torneos y, en realidad, para mi salud”.

Mensik, cabeza de serie número 16, venció a Ethan Quinn en sets corridos el sábado. Fue el segundo jugador en retirarse antes de un partido debido a una lesión abdominal en tantos días, después de que Naomi Osaka informara que no disputará su partido de cuarta ronda el sábado por la noche.

Novak Djokovic ha ganado el Abierto de Australia un récord de diez veces y tiene 24 títulos de Grand Slam.

Se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam cuando venció el sábado en la tercera ronda por 6-3, 6-4, 7-6 (4) a Botic van de Zandschulp.

Djokovic estará contento con una noche libre mientras continúa afinando su intento de poner fin al dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner que han ganado todos los majors en los últimos dos años.

El exnúmero uno del mundo de 38 años ganó su último título de individuales de Grand Slam en 2023. Alcanzó las semifinales de los cuatro eventos de Grand Slam el año pasado, pero no llegó al partido por el título en ninguno.

Después de su victoria en la tercera ronda aquí, Djokovic dijo que el dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, Sinner, y el joven de 22 años Alcaraz están “jugando a un nivel diferente en este momento (pero) todavía estoy tratando de darles a estos jóvenes una carrera por su dinero”.

Con su victoria en la primera ronda sobre Pedro Martínez, Djokovic igualó dos récords históricos del tenis al comenzar su 21mo Abierto de Australia y su 81er evento de Grand Slam, y añadió otro hito con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Eso lo convirtió en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

Trump evalúa bloqueo naval a Cuba para cortar el petróleo que sostiene al régimen

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter