🚨NOTICIAS EN UN MINUTO: VISAS | CUBA | TRUMP | VENEZUELA | IRAN

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

