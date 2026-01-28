americateve

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: MEXICO CORTA PETROLEO A CUBA | ICE | TRUMP | APAGONES CUBA | CUBANOS ESPAÑA

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Destacadas América Latina

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

