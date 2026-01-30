americateve

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: EMERGENCIA NACIONAL SOBRE CUBA | NO MÁS VUELOS, NO MÁS REMESAS | TRUMP

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

Destacadas América Latina

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Milei: “estoy sorprendido por el resultado” tras amplia victoria en legislativas; promete reformas

