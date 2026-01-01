Norman Powell anota 36 y lidera victoria del Heat 118-112 sobre los Pistons

Compartir en:









Norman Powell, escolta del Heat de Miami, celebra tras encestar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Pistons de Detroit hoy jueves 1 de enero de 2026, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun) AP

Cade Cunningham tuvo 31 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes para Detroit y Marcus Sasser anotó 18.

Detroit estuvo detrás por 22 en la segunda mitad y aún estaba abajo 114-103 con dos minutos restantes, pero anotó seis puntos seguidos para reducir la diferencia a cinco puntos. Powell falló y Javonte Green encestó un triple para acercar a los Pistons a dos puntos con 46.4 segundos por jugar.

Jaquez anotó 19 puntos para el Heat y Andrew Wiggins agregó 17.

Los Pistons generalmente pueden superar sus problemas de tiro exterior dominando el rebote ofensivo, pero eso no sucedió en la primera mitad. Miami capturó 22 de 24 oportunidades de rebote defensivo y mantuvo a Detroit en un 20% (dos de 10) en triples.

Powell terminó la mitad con 19 puntos, incluyendo cinco de ocho en triples, mientras Miami tomaba una ventaja de 63-54.

