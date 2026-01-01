americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Norman Powell anota 36 y lidera victoria del Heat 118-112 sobre los Pistons

DETROIT (AP) — Norman Powell anotó 36 puntos y Bam Abdebayo agregó 15 puntos y 14 rebotes mientras el Heat de Miami extendió su racha de victorias a cuatro juegos el jueves por la noche con una victoria de 118-112 sobre los Pistons de Detroit.

Norman Powell, escolta del Heat de Miami, celebra tras encestar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Pistons de Detroit hoy jueves 1 de enero de 2026, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun)
Norman Powell, escolta del Heat de Miami, celebra tras encestar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Pistons de Detroit hoy jueves 1 de enero de 2026, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun) AP

Cade Cunningham tuvo 31 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes para Detroit y Marcus Sasser anotó 18.

Detroit estuvo detrás por 22 en la segunda mitad y aún estaba abajo 114-103 con dos minutos restantes, pero anotó seis puntos seguidos para reducir la diferencia a cinco puntos. Powell falló y Javonte Green encestó un triple para acercar a los Pistons a dos puntos con 46.4 segundos por jugar.

Jaquez anotó 19 puntos para el Heat y Andrew Wiggins agregó 17.

Los Pistons generalmente pueden superar sus problemas de tiro exterior dominando el rebote ofensivo, pero eso no sucedió en la primera mitad. Miami capturó 22 de 24 oportunidades de rebote defensivo y mantuvo a Detroit en un 20% (dos de 10) en triples.

Powell terminó la mitad con 19 puntos, incluyendo cinco de ocho en triples, mientras Miami tomaba una ventaja de 63-54.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter