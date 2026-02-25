Norcorea dice que podría destruir Surcorea si se ve amenazada

Compartir en:









Sin embargo, al cierre de un congreso del partido gobernante en el que expuso sus objetivos de política para los próximos cinco años, dejó abierta la puerta al diálogo con Washington.

Los medios estatales informaron el jueves que Kim también pidió desarrollar nuevos sistemas de armas para reforzar a su ejército, incluidos misiles balísticos intercontinentales que podrían lanzarse desde debajo del agua y un mayor arsenal de armas nucleares tácticas, como artillería y misiles de corto alcance, dirigidos contra Corea del Sur.

Manifestó que el desarrollo acelerado de su programa nuclear y de misiles “consolidó de forma permanente” el estatus del país como Estado con armas nucleares, y pidió a Estados Unidos que abandone lo que dijo eran políticas “hostiles” hacia Corea del Norte como condición previa para reanudar un diálogo que lleva mucho tiempo estancado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP