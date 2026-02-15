americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Norcorea abre nuevo distrito de viviendas para familias de muertos en guerra de Ucrania

SEÚL (AP) — Corea del Norte afirmó que completó el lunes un nuevo distrito de viviendas en Pyongyang para las familias de soldados norcoreanos que murieron combatiendo junto a las fuerzas rusas en Ucrania, el más reciente esfuerzo del mandatario Kim Jong Un por honrar a los caídos en la guerra.

Fotos de medios estatales mostraron a Kim Jong Un caminando por la nueva calle —llamada Saeppyol Street— y visitando los hogares de algunas de las familias junto a su hija, cada vez más visible, que se cree se llama Kim Ju Ae, al tiempo que prometía retribuir a los “jóvenes mártires” que “lo sacrificaron todo por su patria”.

En los últimos meses, Corea del Norte ha intensificado la propaganda que glorifica a las tropas desplegadas para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania, por ejemplo mediante el establecimiento de un muro conmemorativo y la construcción de un museo. Analistas lo ven como un intento por reforzar la unidad interna y frenar un posible descontento público.

Kim ha enviado en los últimos meses miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar, incluidos artillería y misiles, para avivar la guerra del presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania, en un momento en que los mandatarios se alinean ante sus confrontaciones separadas con Washington.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur comunicó a legisladores la semana pasada que estima que unos 6.000 soldados norcoreanos murieron o resultaron heridos durante su despliegue en la guerra, pero no ofreció un desglose de las muertes. La agencia indicó el año pasado que creía que aproximadamente 600 habían fallecido.

La agencia de espionaje considera que las fuerzas norcoreanas se están beneficiando de la guerra al adquirir experiencia de combate moderna y apoyo técnico ruso que podría mejorar el desempeño de sus sistemas de armas, según legisladores que asistieron a la sesión informativa a puerta cerrada de la semana pasada.

La construcción de la nueva calle se logra cuando Corea del Norte se prepara para inaugurar a finales de este mes un importante congreso del partido gobernante, en el que se espera que Kim anuncie sus principales objetivos de política interna y exterior para los próximos cinco años y adopte nuevas medidas para reforzar su control.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter