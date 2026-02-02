americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Noem anuncia que todos los agentes de Seguridad Nacional en Minneapolis usarán cámaras corporales

WASHINGTON (AP) — Todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional que forman parte de las redadas migratorias en Minneapolis, incluidos los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, recibirán de inmediato cámaras corporales, anunció la titular de la agencia Kristi Noem el lunes.

Se trata de la más reciente repercusión tras la indignación generalizada por la muerte a tiros de dos ciudadanos de Estados Unidos a manos de agentes federales.

Noem hizo el anuncio en la plataforma de redes sociales X. La secretaria de Seguridad Nacional aseguró que el programa de cámaras corporales se extenderá a nivel nacional a medida que se disponga de fondos.

"Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país", anunció Noem, usando las siglas en inglés del Departamento de Seguridad Nacional.

El anuncio se produce en momentos en que Minneapolis ha sido objeto de un intenso escrutinio sobre la conducta de los agentes migratorios después de que abatieron a tiros a dos ciudadanos de Estados Unidos que protestaban contra las redadas migratorias en la ciudad.

Los críticos han intensificado sus llamados en las últimas semanas para que el DHS obligue a todos sus agentes migratorios a portar cámaras corporales.

El expresidente Joe Biden ordenó en 2022 que todos los agentes federales en labores de seguridad portaran cámaras corporales como parte de una orden ejecutiva que incluía otras reformas policiales. El presidente Donald Trump rescindió esa orden poco después de comenzar su segundo mandato.

La medida de Noem se produce después de que Trump respaldó el fin de semana pasado la idea de que los agentes de inmigración portaran cámaras corporales.

Durante su vuelo de Florida a Washington, un reportero le preguntó a Trump si pensaba que era positivo tener muchas cámaras para captar los incidentes con las fuerzas del orden.

“Creo que ayudaría a las fuerzas del orden, pero tendría que hablar con ellos”, dijo Trump.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Destacados del día

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter