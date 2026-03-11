Noche histórica para Bam Adebayo y el Heat de Miami, celebrada por algunos y cuestionada por otros

El pívot del Heat de Miami Bam Adebayo celebra con sus compañeros tras anotar 83 puntos, la segunda mayor cantidad en la historia de la NBA, ante los Wizards de Washington el martes 10 de marzo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Adebayo ya tenía 77 puntos y el Heat quería más. Por eso, el entrenador Erik Spoelstra impugnó con énfasis esa falta ofensiva.

Todos los jugadores del Heat, los asistentes y el personal se levantaron del banquillo, pero el desafío no prosperó —fue una decisión correcta del arbitraje. El episodio dejó claro lo que ese momento significaba para Miami.

Adebayo terminó con 83 unidades. Fue la segunda mayor cifra de cualquier jugador en un partido en la historia de la NBA y superó los 81 de Kobe Bryant para quedar sólo por detrás de los 100 de Wilt Chamberlain.

“Lo que nos encanta, y por lo que todo el mundo apoya a Bam, es porque hace todas las cosas que te hacen ganar”, comentó Spoelstra. “Hace cosas que no se reconocen. Pone el cuerpo, está disponible, es un competidor duro”.

El Heat, que ganó 150-129, obviamente lo disfrutó. No todo el mundo lo hizo.

Hubo detractores de inmediato que señalaron la absurda e irrepetible línea estadística de Adebayo —43 tiros de campo intentados, 22 intentos de triple y, sobre todo, récords de la NBA de 36 tiros libres anotados en 43 intentos— como prueba de que estaba inflando estadísticas. Algunos incluso llegaron a cuestionar la integridad del partido, aunque, para ser justos, muchos también celebraron la noche de Adebayo.

Final de locura

Hubo al menos cuatro ocasiones en las que jugadores del Heat cometieron faltas en el tramo final, con una gran ventaja, para alargar el partido y devolverle el balón a Adebayo. Eso mismo hicieron los Warriors de Filadelfia s en los instantes finales del partido ante los Knicks de Nueva York del 2 de marzo de 1962 —la noche en que Chamberlain anotó 100.

Suena familiar.

Los Wizards colocaron doble y a veces cuádruple marcación sobre Adebayo en los últimos minutos. Hicieron falta a jugadores del Heat solo para evitar que Adebayo anotara, aunque reservaron la mayoría de sus faltas para el propio Adebayo.

Le hicieron falta 26 veces —la mayor cantidad recibida por cualquier jugador al menos en las últimas 20 temporadas, y 12 más de las que se había llevado nunca.

“El cuarto periodo se convirtió en un partido irreal de baloncesto”, manifestó el entrenador de los Wizards, Brian Keefe.

Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, 12 en el segundo y 19 en el tercero. Antes de firmar 21 en el cuarto. Los Wizards no pudieron detenerlo, hicieran lo que hicieran.

Todo lo que hizo el Heat en el cuarto periodo fue para que Adebayo sumara puntos.

El partido de 81 tantos de Bryant no fue diferente en ese sentido.

Paralelismos

El 22 de enero del 2006, los Lakers de Los Ángeles efectuaron 38 tiros en la segunda mitad y Bryant intentó 28 de ellos. Esa noche tiraron 17 veces en el cuarto periodo; Bryant aportó 13 de esos disparos, incluidos los 13 intentos de tiro libre de los Lakers en los últimos 12 minutos. No es algo tan raro; cuando un jugador está realmente encendido, sus compañeros simplemente siguen dándole el balón.

“Lo dejamos en la cancha hasta que llegó a 80”, dijo esa noche el entonces entrenador de los Lakers, Phil Jackson.

Cuando terminó el partido de Adebayo, no todos parecían encantados con la cifra de puntos.

“Ocurrió una nota a pie de página bastante melancólica en la historia de la NBA”, dijo al público el legendario anunciador de megafonía de los Lakers, Lawrence Tanter, al revelar que Adebayo había superado a Bryant. Algunas personas abuchearon.

Adebayo nunca se detuvo. Nunca alcanzó a Chamberlain, pero superó a Bryant.

