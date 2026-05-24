Noboa destaca avances en seguridad y economía en su informe presidencial en Ecuador

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa habla con la prensa tras asistir a una reunión de la Organización de los Estados Americanos, el jueves 14 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Ante el pleno de la Asamblea Nacional, aseguró que “no hay desarrollo posible si las familias viven con miedo” por acción del crimen organizado, al cual dijo enfrentar con determinación y destacó que, como parte de ello, en el 2025 “los buscamos, los encontramos y los extraditamos”.

Se refería a una docena de capos del crimen organizado enviados a Estados Unidos y 296 toneladas de droga incautadas, de acuerdo con registros oficiales.

Ecuador atraviesa una ola de criminalidad y violencia sin precedentes desde 2021, atribuida por las autoridades al crimen organizado vinculado a cárteles del narcotráfico de Colombia y México . En 2025 el país registró un récord de muertes violentas al superar las 9.000, una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Con respecto al tema económico, Noboa dijo que halló “un país frenado y endeudado”, pero ahora “recuperamos la confianza del mundo en Ecuador”. Prueba de ello es la reducción, destacó, del riesgo país de 1098 a 400 puntos. Ese indicador mide la confianza de los mercados internacionales en la economía de una nación.

Resaltó también que el empleo pleno subió desde 33,7% en 2024 a 37,1% el año pasado, mientras que la pobreza bajó de 26% en 2024 a 21,4% en 2025.

En diálogo con The Associated Press, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, criticó a Noboa, diciendo que el problema en la gestión de gobierno “es la falta de entendimiento de lo público, una ejecución dispersa de la administración pública", donde ha habido muestras de “respuestas inmediatas, coyunturales, sin planificación”.

Pese al optimismo del mandatario en el tema de la seguridad, Glaedys González, analista para la región de los Andes del International Crisis Group —un organismo no gubernamental que procura prevenir y resolver conflictos armados—, expresó que “los avances en (el combate a) la violencia están lejos de alcanzarse”, y aseguró que “es evidente que la situación en Ecuador ha llegado a niveles que nunca se han visto” y "sobrepasan los promedios de la región”.

Sobre lo planteado por el gobierno en el tema económico, Fausto Ortiz, analista y exministro de Finanzas, dijo que “hay más cosas positivas que negativas", pero advirtió que el gobierno debe procurar controlar un déficit fiscal muy alto, de unos 5.500 millones de dólares este año. "Se necesitarán demasiados recursos cada año” para gestionar la caja fiscal, lo cual también ejercerá presión sobre el pago a los intereses de la deuda externa.

El próximo año Ecuador debe pagar 2.000 millones de dólares;en 2028 tiene que hacer un pago por 2.300 millones, y en 2029 le espera otro por 3.100 millones.

Noboa llegó al poder en noviembre de 2023, cuando ganó las elecciones adelantadas debido a que el entonces presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y acortó su propio mandato. Al concluir el periodo, Noboa se presentó nuevamente a un proceso electoral y volvió a ganar para un periodo de gobierno de cuatro años.

FUENTE: AP