"No sabemos qué hacer". Muchos venezolanos evitan salir a las calles tras ataque de EEUU

CARACAS (AP) — Muchos de los millones de habitantes de la capital venezolana optaron por mantenerse en sus casas y esperar en un lugar seguro para esperar cómo evoluciona la situación después de que Estados Unidos lanzó en la madrugada del sábado un ataque al país sudamericano y capturó a su líder Nicolás Maduro.

Varias personas forman una fila fuera de un supermercado en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolas Maduro había sido capturado y trasladado fuera del país. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Horas después de la acción militar, la mayoría de las calles de la capital venezolana lucían desiertas. Pocos vehículos circulaban por las avenidas, incluyendo del transporte público, y los escasos comercios que se animaron a abrir sus puertas no tardaron en volver a cerrar.

Yanire Lucas, residente de Caracas y cuya casa se encuentra junto a una base militar venezolana atacada, contó a The Associated Press que comenzó a escuchar explosiones cerca de su hogar alrededor de la 1:50 de la madrugada.

Dijo que la familia, aterrorizada, se refugió cuando la primera explosión sacudió su hogar. Caminó entre vidrios rotos y otros escombros que cubrían el piso de su apartamento, y pasó junto a puertas y marcos de ventanas rotos el sábado por la mañana.

“Lo que está sucediendo no tiene precedentes”, expresó Lucas. “Seguimos con los nervios de punta y ahora no sabemos qué hacer. ¿Quedarnos en casa a salvo, salir a buscar comida? No lo sé”.

Lucas refirió que nunca había visto algo igual, incluso, después de años de agitación en Venezuela. Ahora, su familia, como muchas otras en el país sudamericano, está sumida en la incertidumbre.

“Hay razones para tener miedo, no sabemos qué va a pasar”, coincidió José Morales, un empleado de una panadería de 27 años. “En mi casa los niños gritaban, mi mujer lloraba temerosa que una bomba explotara cerca de nuestro edificio”.

Morales tenía el plan de no salir de casa, pero la suspensión abrupta del servicio de agua, a primeras horas de la mañana del sábado, lo obligó a intentar comprar agua embotellada para cocinar y beber.

“Regreso con las manos vacías, todo estaba cerrado. Ojalá la falta del agua no tenga nada que ver con un daño de las tuberías” por el bombardeo, señaló. “Espero que el agua regrese pronto" y los comercios reanuden sus labores a más tardar el domingo, agregó.

Se observó a gente haciendo fila para entrar a un supermercado.

Demostraciones públicas de júbilo por la captura de Maduro y su esposa, en tanto, tampoco se vieron en la ciudad. Mientras, apenas unos pocos seguidores del oficialismo se concentraron en una habitualmente ruidosa avenida del centro de Caracas, adonde se localizan numerosas sedes del gobierno. Esa vía conduce hacia el palacio presidencial. La música estridente, que suele sonar en los actos callejeros del oficialismo, dio paso esta vez al silencio.

“Estamos aquí en apoyo a Maduro, queremos que regrese, se lo llevaron”, dijo Yennifer Espinoza, una ama de casa de 55 años. “Maduro no se merecía eso”.

FUENTE: AP

