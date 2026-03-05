americateve

No hay posibilidad de que un asteroide choque contra la Luna en 2032, dice la NASA

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA emitió el jueves un visto bueno que fue recibido con beneplácito, al anunciar que ahora hay cero posibilidades de que el asteroide 2024 YR se estrelle contra la Luna en 2032.

ARCHIVO - Esta foto sin fecha, proporcionada por la NASA, muestra una vista desde la órbita de la superficie lunar. (Ernie T. Wright/NASA vía AP, archivo) AP

La agencia había pronosticado una probabilidad del 4,3% de un impacto directo. Pero las observaciones realizadas por el telescopio espacial Webb en febrero ayudaron a los científicos a afinar la órbita del asteroide.

Esta nueva información indica que el asteroide pasará de largo de la Luna por 21.200 kilómetros (13.200 millas) el 22 de diciembre de 2032.

Descubierto a finales de 2024, al principio parecía que el asteroide podría amenazar a la Tierra. El año pasado, los científicos descartaron una colisión con nuestro planeta en cualquier momento del próximo siglo, pero señalaron que la Luna aún podía ser un blanco. El asteroide mide unos 60 metros (200 pies) de ancho.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

