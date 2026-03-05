No hay posibilidad de que un asteroide choque contra la Luna en 2032, dice la NASA

Compartir en:









ARCHIVO - Esta foto sin fecha, proporcionada por la NASA, muestra una vista desde la órbita de la superficie lunar. (Ernie T. Wright/NASA vía AP, archivo) AP

La agencia había pronosticado una probabilidad del 4,3% de un impacto directo. Pero las observaciones realizadas por el telescopio espacial Webb en febrero ayudaron a los científicos a afinar la órbita del asteroide.

Esta nueva información indica que el asteroide pasará de largo de la Luna por 21.200 kilómetros (13.200 millas) el 22 de diciembre de 2032.

Descubierto a finales de 2024, al principio parecía que el asteroide podría amenazar a la Tierra. El año pasado, los científicos descartaron una colisión con nuestro planeta en cualquier momento del próximo siglo, pero señalaron que la Luna aún podía ser un blanco. El asteroide mide unos 60 metros (200 pies) de ancho.

