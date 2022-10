NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

LOS HECHOS: Falso. Janine Small, presidenta de mercados internacionales de Pfizer, dijo el 10 de octubre al Parlamento Europeo que Pfizer no sabía si su vacuna COVID-19 prevenía la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado en diciembre de 2020, pero no dijo que la vacuna no hubiera sido probada del todo.