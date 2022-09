Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Presidente de Estados Unidos no hizo una súplica al mandatario ruso

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le suplicó al mandatario ruso Vladimir Putin no utilizar armas nucleares en Ucrania.

LOS HECHOS: La publicación que incluye la falsa afirmación muestra como evidencia un video subtitulado donde aparece Biden diciendo: “No, no lo haga por favor. Será peor que en la Segunda Guerra Mundial”.

Pero esos subtítulos son incorrectos. En la grabación original revisada por The Associated Press Biden no dice por favor y señala que si eso sucediera habría consecuencias.

En una entrevista al programa “60 minutos” de la cadena CBS divulgada parcialmente el pasado 17 de septiembre, el periodista Scott Pelley habló con el presidente Biden sobre el reciente éxito de Ucrania en el campo de batalla y los peligros que éste podría traer.

Pelley afirmó que Putin “se siente avergonzado y arrinconado” y preguntó a Biden “qué le diría si está considerando usar armas nucleares químicas o tácticas”.

El presidente estadounidense respondió: “No lo haga. No. No. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial”.

A raíz de que se publicó el fragmento de esta entrevista, en redes sociales se compartió una publicación que dice falsamente: “Biden hace un desesperado pedido al ‘Oso’ ¿Cuál fue la respuesta de Rusia?”.

El mensaje acompaña un video en el que aparecen diversas imágenes incluido el video de Biden con los subtítulos incorrectos, pues el mandatario no dijo “por favor”. Además, la frase es la respuesta que dio el mandatario cuando se le preguntó lo que le diría a Putin si está considerando usar armas químicas o nucleares.

Posteriormente Pelley le preguntó a Biden cuál sería la respuesta de Estados Unidos si esto sucediera y Biden se limitó a contestar que los rusos se convertirían en los mayores “parias” del mundo y que la respuesta dependerá del alcance de lo que hagan.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Rusia no usó vía diplomática para devolver Crimea a Ucrania

LA AFIRMACIÓN: Recientemente el presidente de Rusia usó la vía diplomática para devolver la península de Crimea a Ucrania.

LOS HECHOS: Falso. Lo que sucedió fue que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista que existía la posibilidad de que la península de Crimea vuelva a ser controlada por el gobierno ucraniano a través de medios diplomáticos, pero esto aún no ha ocurrido.

AP no encontró ningún reporte oficial o mediático que indique que Putin ya devolvió dicha región a Ucrania.

El pasado 17 de septiembre la agencia de noticias Reuters publicó una entrevista a Zelensky en la que el mandatario ucraniano señaló que existía la posibilidad de que la península de Crimea, ocupada en 2014 por Rusia, pueda volver al control ucraniano a través de medios diplomáticos.

Sin embargo, dijo no saber cómo se darán esas gestiones o cuándo podrían suceder.

Una publicación compartida en Facebook afirma erróneamente: “ÚLTIMO MINUTO! Putin ante la DERROTA devuelve CRIMEA por vía diplomática a Ucrania”. Pero la grabación no menciona en ningún momento que Putin ya haya devuelto Crimea a Ucrania, sólo habla de declaraciones recientes de Zelensky sobre la posibilidad de que esto suceda.

Estos comentarios se dieron el 17 de septiembre, cuando el mandatario explicó a Tom Balmfort, corresponsal jefe de Reuters en Ucrania, que las encuestas han demostrado que el pueblo ucraniano apoya el regreso de Crimea a través de la diplomacia y no necesariamente de la guerra.

“Podría suceder que (Kyiv) busque medios diplomáticos para recuperar Crimea. Es innegable que la gente en Ucrania apoya más la forma diplomática de resolver este problema. Quién participará en estas discusiones y cuándo, no puedo decirlo ahora. Pero, sin embargo, esto es lo que pienso”. Zelensky enfatizó que Ucrania “podrá vivir en paz cuando recupere todas sus tierras”.

Esta no es la primera vez que se dice que Crimea ha dejado de ser controlada por Rusia, a principios de septiembre en redes sociales se dijo falsamente que el ejército ruso había iniciado la desocupación de la península. AP también verificó esa información.

— Abril Mulato

____

Secretario de Estado de EEUU no amenazó con derrocar a Maduro

LA AFIRMACIÓN: Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, declaró que busca derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro en alianza con los gobiernos de Brasil y Colombia.

LOS HECHOS: Un video que circula desde principios de septiembre en Facebook dice falsamente que Blinken declaró que busca derrocar a Maduro en alianza con Brasil y Colombia.

El video sostiene que la información sobre la supuesta declaración de Blinken es una noticia de “último minuto”.

“¡Última Hora! Maduro no se lo esperaba! Llegó la hora!”, dice un texto en el video.

Pero no es verdad que Blinken haya declarado algo así. AP no encontró ningún indicio en los comunicados oficiales del Departamento de Estado de que el funcionario haya amenazado con derrocar a Maduro.

Al contrario, en comunicados difundidos recientemente por el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense ha dicho que busca promover el diálogo entre Maduro y la oposición en Venezuela para resolver la crisis en el país.

Por ejemplo, en un comunicado del 2 mayo, el gobierno estadounidense informó sobre una conversación telefónica entre Blinken y el líder opositor venezolano Juan Guaidó en la cual hablaron sobre la crisis en Venezuela.

De acuerdo con el boletín, el funcionario reiteró el compromiso de la administración del presidente Joe Biden de impulsar la “Plataforma Unitaria” para resolver lo que denominó la “crisis humanitaria” en Venezuela.

La Plataforma Unitaria es el término utilizado para referirse al bloque conformado por miembros de la oposición para dialogar con representantes de Maduro.

Las conversaciones comenzaron formalmente en septiembre de 2021 en México tras la firma de un memorando de entendimiento un mes antes, pero fueron suspendidas en octubre.

El gobierno de Maduro decidió interrumpir su participación en los diálogos por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, cercano al gobierno.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Gobierno panameño niega existencia de fosa común con 18 migrantes venezolanos

LA AFIRMACIÓN: Oriel Ortega, director general del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront), confirmó el hallazgo de 18 cadáveres de migrantes venezolanos en una fosa ubicada en la selva del Darién.

LOS HECHOS: A través de su cuenta de Twitter el Senafront afirmó que “no existe la fosa común” y que la falsa aseveración surgió de una entrevista con el comisionado en jefe del Senafront que fue tergiversada.

Desde el 12 de septiembre en las redes sociales varios usuarios han señalado que las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá habían descubierto una fosa común con 18 cadáveres de migrantes venezolanos.

“ÚLTIMO Autoridades del Servicio Nacional de Fronteras de #Panamá confirmaron el hallazgo de 18 cadáveres de migrantes venezolanos en una fosa ubicada en pleno corazón de la selva del Darién. Oriel Ortega, comisionado en jefe del Senafront, confirmó el descubrimiento”, dice la captura de pantalla de un tuit compartida en Facebook.

Un mensaje en Twitter dice: “Oriel Ortega, comisionado en jefe del Servicio Nacional de Fronteras de #Panamá confirmó este lunes #12Sept el hallazgo de 18 cadáveres de migrantes #Venezolanos en una fosa en la selva del #Darién. @NicolasMaduro es el culpable de esta tragedia. #VenezuelaEnDesobediencia”.

Pero el propio Senafront desmintió la información a través de un comunicado. “La información divulgada en redes sociales sobre el hallazgo de una supuesta fosa común con 18 ciudadanos de nacionalidad venezolana es totalmente falsa y la desmentimos de manera rotunda; no existe tal fosa común”, dice el documento oficial.

Posteriormente señala que la información en referencia fue tergiversada pues en una entrevista con un medio de comunicación local el director general del Senafront, Oriel Ortega, señaló que en lo que va de 2022 se han registrado 18 fallecidos de diversas nacionalidades durante su travesía por la selva de Darién.

“De estos 18, de varias nacionalidades y producidos de manera aislada, cinco fueron por inmersión, mientras los 13 restantes se dieron por causas desconocidas”, dice el comunicado del Senafront. “Lamentamos que se saque de contexto información tan sensible y delicada como ésta, lo que puede generar zozobra en los familiares de migrantes que han emprendido viaje a través de esa zona fronteriza”.

De acuerdo con datos publicados por la Organización de Naciones Unidas hasta el 21 de julio casi 50.000 migrantes llegaron a Panamá por la selva del Darién.

El 58% de los migrantes son venezolanos, aunque se han registrado unas 50 nacionalidades, según el informe de la agencia de la ONU para la niñez.

— Abril Mulato

____

Video de sismo en México no es reciente

LA AFIRMACIÓN: Una grabación compartida en las redes sociales muestra algunos edificios moviéndose de un lado a otro durante el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México.

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video comenzó a circular el 19 de septiembre de 2017.

Este 19 de septiembre un sismo de 7,6 grados sacudió varios estados del occidente y centro de México justo el mismo día que tembló con fuerza en 1985 y 2017, aunque en esta ocasión el balance fue mucho menos letal.

Hasta el 21 de septiembre las autoridades habían reportado dos muertos en el estado occidental de Colima y daños estructurales en edificios de dos estados del Pacífico y en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos el sismo se produjo a las 13.05 hora local (1805 GMT) con epicentro entre el estado de Michoacán y el de Colima, a 15,1 kilómetros de profundidad.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8,0 grados destruyó gran parte de la capital mexicana y mató al menos a 9.500 personas. Ese sismo marcó tanto al país que se escogió la fecha para hacer simulacros y concientizar a la población.

Pero en 2017, tras los simulacros, el suelo volvió a temblar. Un movimiento telúrico de 7,1 azotó la capital y sus alrededores y mató a más de 360 personas, la mayoría en Ciudad de México. Este 19 de septiembre ocurrió otro sismo.

A raíz de esto, en las redes sociales los usuarios compartieron imágenes capturadas durante el terremoto, pero no todas son recientes.

Un tuit compartido el mismo 19 de septiembre muestra un video en donde se ve a varios edificios moviéndose de un lado a otro. “Ciudad de México. #Sismo hoy #19Sept 2022 #CDMX Imágenes”, dice el mensaje que acompaña la grabación. Pero el video en realidad comenzó a circular en la web el 19 de septiembre de 2017, no este año.

Este no fue el único material audiovisual de 2017 que se compartió en las redes sociales asegurando falsamente que se había capturado en 2022. AP también verificó una fotografía que supuestamente muestra los daños que el terremoto reciente provocó en la Ciudad de México, pero se trata del colapso de un edificio que ocurrió a raíz del sismo de 2017.

La foto aparece difundida en diversos reportes noticiosos de la prensa mexicana con crédito a la fotoperiodista María Jasso y con la descripción: “Labores de rescate del edificio 1-C del multifamiliar Tlalpan”.

El 22 de septiembre otro sismo de magnitud 6,8 sacudió 12 estados del occidente y centro de México y dejó al menos dos fallecidos. En un primer momento no había reportes de daños en estructuras.

— Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón.

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

