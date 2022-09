CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

La publicación dice que la noticia sobre la supuesta desocupación es de “último minuto”.

Usuarios comentaron en la publicación a favor de Ucrania por supuestamente haber recuperado el territorio que Rusia anexó en 2014.

Rusia ha usado la península como base para lanzar ataques hacia Ucrania después del inicio del conflicto entre ambas naciones el 24 de febrero.

Las autoridades ucranianas han prometido recuperar Crimea y otros territorios ocupados.

A fines de agosto autoridades rusas informaron que derribaron drones ucranianos en Crimea que habían lanzado “ataques” que activaron los sistemas de defensa aérea.

Pero no es verdad que Rusia haya iniciado la desocupación de la península. The Associated Press no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del gobierno ruso ni del ucraniano de que haya ocurrido algo así.

Tampoco existen registros noticiosos de que Rusia haya decidido abandonar Crimea o detener sus acciones militares en Ucrania.

Al contrario, este miércoles, durante un foro económico en la ciudad rusa de Vladivostok, el presidente Vladimir Putin reiteró que las acciones militares rusas en Ucrania continuarán.

También criticó los planes de la Unión Europea de imponer límites a los precios del petróleo y el gas exportado por Rusia a Occidente como parte de una medida para presionar a Putin para detener la ofensiva militar.

Este 2 de septiembre ministros de finanzas del Grupo de los Siete apoyaron la implementación de la medida para limitar los ingresos financieros de Rusia en medio del conflicto bélico.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Estados Unidos no pidió a El Salvador entregarle drogas decomisadas

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Estados Unidos pidió oficialmente al gobierno de El Salvador entregarle las drogas ilícitas que ha decomisado.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook dice falsamente que Estados Unidos pidió oficialmente al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele entregarle las drogas ilícitas que ha decomisado.

Se añade que Estados Unidos supuestamente hizo la solicitud para destruir la droga en su territorio.

Pero no es verdad que la administración del presidente estadounidense Joe Biden haya hecho tal petición al gobierno de Bukele.

The Associated Press no encontró ninguna evidencia en los comunicados del Departamento de Estado estadounidense de que la administración de Biden haya hecho una solicitud así.

Tampoco existen registros en los comunicados del gobierno salvadoreño de que se haya llegado a un acuerdo como ese.

Además, el video con la afirmación falsa incluye una grabación de una entrevista hecha a finales de agosto a Stewart Tuttle, encargado de la misión diplomática estadounidense en Panamá, sobre el envío de más de 40 toneladas decomisadas en Panamá a Estados Unidos.

Sin embargo, el diplomático estadounidense explicó que el envío formaba parte de un acuerdo entre ambos países y tenía como fin evitar la destrucción al aire libre de las drogas en Panamá, no se refirió a El Salvador.

El funcionario explicó que serían destruidas por una empresa estadounidense especializada en la destrucción de drogas sin generar contaminación en el aire.

Al momento de la publicación de este artículo ni el Departamento de Estado estadounidense ni el gobierno salvadoreño habían respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.

— Marcos Martínez Chacón

____

Expresidente brasileño no quedó en blanco en debate

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra el momento en el cual el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva “se quedó en blanco” durante un debate presidencial reciente.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook incluyen el instante en el que Da Silva hace una pausa durante el debate para decir falsamente que la grabación muestra un momento en el cual el exmandatario se quedó sin palabras.

“En pleno debate presidencial, el expresidente Lula Da Silva se quedó en blanco y Jair Bolsonaro aprovechó para reírse”.

Usuarios comentaron críticas en contra de Lula Da Silva en las publicaciones.

Pero no es verdad que Lula Da Silva “se quedó en blanco”. Al revisar la grabación completa del debate presidencial ocurrido a finales de agosto, The Associated Press corroboró que el exmandatario detuvo su comentario porque había terminado el tiempo de su intervención.

Una grabación del debate difundida por el medio de comunicación Band Jornalismo, uno de los que organizaron el encuentro, en su canal de YouTube muestra cómo Lula Da Silva detiene su alocución al haber concluido el tiempo asignado a los candidatos para intervenir, no “se quedó en blanco”.

El momento exacto ocurrió durante el segundo bloque del debate cuando el expresidente lanzaba críticas a las políticas públicas impulsadas por el actual presidente Bolsonaro.

Antes de iniciar ese bloque, los moderadores habían explicado las reglas del segmento que contemplaban un minuto de respuesta para cada candidato y un minuto de réplica.

La grabación que circula muestra el instante en el cual Lula Da Silva había utilizado el minuto asignado.

Lula Da Silva hablaba, por ejemplo, de cómo Bolsonaro ha favorecido los planes para privatizar la petrolera brasileña Petrobras.

— Marcos Martínez Chacón

____

Foto de votante chileno en plebiscito fue alterada

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra a un ciudadano chileno en el extranjero ondeando una bandera de su país con un llamado a votar en contra de un nuevo texto constitucional en el plebiscito ocurrido este 4 de septiembre.

LOS HECHOS: Este 4 de septiembre, millones de chilenos votaron en un plebiscito en el cual se les preguntó si aceptaban o rechazaban un nuevo texto constitucional que fue elaborado tras un proceso constituyente que inició en octubre de 2020.

El rechazo a la nueva constitución triunfó holgadamente con casi el 62%, lo que significa que seguirá vigente la carta magna impuesta hace 41 años por la dictadura militar. El autónomo Servicio Electoral de Chile precisó que el “Apruebo” obtuvo poco más de 38%.

La nueva constitución fue elaborada tras un estallido social en 2019 seguido de multitudinarias protestas contra las desigualdades en educación, salud y pensiones.

En las semanas previas a la votación, en redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre el plebiscito que AP ha verificado.

Una publicación que circula en Twitter muestra la imagen de un ciudadano chileno que votó en el extranjero para decir falsamente que, tras participar, el individuo ondeó una bandera con un mensaje de rechazo a la nueva constitución.

Pero la foto fue alterada, la versión original muestra al chileno sonriente ondeando la bandera de Chile -sin ningún mensaje escrito- tras participar en una mesa de votación instalada en Auckland, Nueva Zelanda.

La imagen fue originalmente difundida por el el sitio web de noticias chileno Meganoticias en un reporte sobre las votaciones de chilenos radicados en el extranjero.

De acuerdo con el reporte de Meganoticias, el chileno que aparece en la foto es Gustavo Carrera, oriundo de la comuna María Pinto, en la zona metropolitana de Santiago, y fue el primer chileno en votar en esa mesa. El reporte no especificó el sentido del voto de Carrera.

— Marcos Martínez Chacón

____

Líneas ferroviarias mexicanas siguen en construcción

LA AFIRMACIÓN: Ni la línea ferroviaria que supuestamente llegaría al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ni el Tren Maya, uno de los grandes proyectos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, son reales.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter dice: “¿Cuál tren es más falso, el del AIFA que no existe o el del spot que no tiene ruedas?”. El texto incluye dos fotografías: en la primera se ve a López Obrador junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el vagón de un tren en el que viajaron hacia las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en diciembre de 2021.

La primera foto en donde aparecen López Obrador y Gutiérrez se compartió ampliamente en redes sociales a fines de marzo de 2022 luego de que López Obrador inauguró el AIFA.

En ese entonces, algunos usuarios aseguraron incorrectamente que el mandatario había simulado viajar en un tren a fines de 2021, pues el medio de transporte no había sido visto en la inauguración en marzo de 2022. Pero López Obrador dijo desde fines de 2021 que el sistema de transporte estará listo en agosto de 2023, nunca informó que se concluiría el día de la inauguración del AIFA.

Además, en su momento AP corroboró que el presidente mexicano y su esposa se subieron a un tren que facilitó la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) para realizar un recorrido de algunos kilómetros en las vías que están en la zona. Fuentes de Ferromex confirmaron a AP que el recorrido de supervisión se realizó en un “carro observatorio” de la empresa.

Sobre la segunda fotografía, AP revisó el spot publicado por el mandatario mexicano y encontró que lo único que menciona López Obrador es que su gobierno está construyendo el Tren Maya y que los vagones se están fabricando en Hidalgo, en el centro de México.

“Los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia”, dice el presidente de México luego de señalar la cabina del tren que se encuentra detrás de él y del director general de Fonatur. En ningún momento menciona que el tren ya esté listo.

A principios de agosto un integrante del partido oficialista de Morena compartió una imagen de una cabina igual a la que se ve en el spot de López Orador y señaló que era la primera de su tipo y que se le realizarían algunas pruebas.

“Ya salió la primera cabina del Tren Maya de las Instalaciones de Alstom-Bombardier, en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Va a su instalación para pruebas de rodamiento”, comentó el morenista Dino Madrid. Tampoco señaló que los trenes ya estuvieran listos.

El 2 de mayo de 2022 el presidente López Obrador informó desde la la planta de Alstom-Bombardier que la compañía construirá 42 trenes y dotará de servicios ferroviarios al Tren Maya, con opción de compra de hasta otros 27 trenes.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

___

___

