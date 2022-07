Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

El presidente de Estados Unidos no declaró que tiene una enfermedad incurable

LOS HECHOS: La Casa Blanca aclaró que la afirmación del mandatario estadounidense hacía referencia a un diagnóstico de cáncer de piel que recibió antes de convertirse en presidente que fue solucionado. En el más reciente informe de salud del presidente Biden no se mencionó que hubiera presencia de cáncer en su organismo.

El pasado 20 de junio, Biden se encontraba en una antigua central eléctrica en el estado de Massachusetts hablando sobre cambio climático y relató haber crecido junto a varias refinerías de petróleo en su estado natal de Delaware. Posteriormente, agregó que éstas eran responsables de la contaminación generalizada del área.

“Tenías que usar el limpiaparabrisas para quitar, literalmente, la mancha de aceite de la ventana. Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer, y por eso, durante mucho tiempo, Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación”, señaló el presidente estadounidense para enfatizar la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles.

Pero ese mismo día, la Casa Blanca aclaró que la afirmación de Biden se refería a un diagnóstico de cáncer de piel que recibió antes de convertirse en presidente.

Un video compartido en Facebook asegura falsamente que durante el discurso que Biden ofreció en Massachusetts éste anunció que tiene cáncer.

En la grabación se escucha a un hombre decir “El presidente del país del norte acaba de anunciar que tiene una enfermedad incurable”. Después se menciona que la Casa Blanca negó que esto fuera cierto, pero sugiere que la Casa Blanca está tratando de ocultar la información y que Biden hizo la revelación por equivocación y muestra el fragmento del video con Biden hablando en Massachusetts.

Pero Andrew Bates, un portavoz de la Casa Blanca, confirmó en Twitter que Biden se refería a que le extirparon cáncer de piel antes de convertirse en presidente, hecho que fue divulgado públicamente.

En un informe de noviembre de 2021 que resume la salud de Biden, el doctor Kevin O’Connor, médico de Biden durante más de una década, reconoció que al mandatario se le extirparon “varios cánceres de piel no melanoma localizados con cirugía de Mohs antes de comenzar su presidencia”.

“Estas lesiones fueron extirpadas por completo, con márgenes claros”, se lee en el documento.

Aunque Biden sugirió que las emisiones de las refinerías de petróleo eran las responsables de su cáncer, su médico lo relacionó previamente con la exposición al sol.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Foto no muestra a los Obama con playeras pro-López Obrador

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra al expresidente estadounidense, Barack Obama, y a su esposa, Michelle Obama, con mensajes a favor del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en playeras.

LOS HECHOS: La imagen fue alterada. La versión original fue difundida en Twitter por el entonces mandatario estadounidense tras una visita en 2015 a familiares de las víctimas de una masacre ocurrida en una iglesia en Carolina del Sur. La playera de éste mostraba la frase “el odio no vencerá” y la de la entonces primera dama no contenía ningún mensaje.

Tras la visita del entonces presidente a los familiares de las víctimas de la masacre en una iglesia afroamericana en Charleston éste tuiteó una foto en la que aparecen él y su esposa, Michelle, con un mensaje de apoyo a las familias.

La masacre fue cometida el 17 de junio de 2015 por el supremacista blanco, Dylan Roof.

Ese día, Roof irrumpió en la iglesia “Mother Emanuel African Methodist Episcopal Church”, y disparó contra congregantes que llevaban a cabo un estudio bíblico.

Nueve personas murieron en el ataque. Roof fue sentenciado en diciembre de 2016 a cadena perpetua, pero sus abogados apelaron la resolución.

Una publicación que circula en Facebook incluye una versión editada de la fotografía difundida por Obama para decir que en ésta aparece la pareja con mensaje a favor de López Obrador.

La foto editada ha sido compartida en grupos de Facebook dedicados a difundir contenidos por-López Obrador.

Pero la imagen original muestra a los Obama sonrientes mientras el entonces presidente sostiene la playera con la leyenda “el odio no vencerá”.

A un costado de éste se encuentra la entonces primera dama con una playera que no contiene ningún mensaje.

“Muy inspirado por la gracia mostrada por la familia Simmons y todas las familias de las víctimas en Charleston. #ElOdioNoVencerá”, escribió el entonces presidente en el tuit del 26 de junio de 2015 con la imagen.

The Associated Press ha verificado otras versiones editadas de la misma foto que han circulado en redes sociales desde el 2020.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Publicación sobre reconstrucción de Ucrania por guerra rusa no es correcta

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe ceder territorio ruso a Ucrania y pagarle 750 mil millones de dólares luego de que dicho país se declare vencedor.

LOS HECHOS: La afirmación se basa en la presentación de un plan de reconstrucción que el gobierno de Ucrania presentó a principios de julio en Suiza, el cual tendría un costo aproximado de 750 mil millones de dólares. Hasta el 28 de julio no se ha anunciado que la iniciativa haya sido aceptada a nivel internacional.

El 4 de julio, durante la Conferencia para la Recuperación de Ucrania que se realizó en Suiza, la AP reportó que el gobierno de Ucrania presentó un plan de reconstrucción para el día en que la guerra termine y Rusia se retire de su territorio.

A través de una videoconferencia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aseveró que la reconstrucción de Ucrania es una “tarea común de todo el mundo democrático”, mientras que su primer ministro Denys Shmyhal, quien asistió al encuentro en persona, expuso un plan de reconstrucción estimado en 750.000 millones de dólares.

El funcionario agregó que los fondos rusos confiscados en Occidente “deberían ser fuente clave” de financiamiento para el plan de reconstrucción.

Sin embargo, hasta el 28 de julio ninguna organización o autoridad mundial ha confirmado que Putin cederá territorio o que pagará la cantidad antes mencionada.

Una publicación compartida en Facebook y YouTube señala falsamente que “Putin debe ceder territorio ruso a los VENCEDORES y pagar 750 mil millones”. El mensaje incluye una grabación en donde se narra lo ocurrido durante la presentación del plan de reconstrucción realizada por Shmyhal y en la que también intervino Zelenskyy, pero posteriormente sólo se escuchan diversas conjeturas.

Después se menciona que en la Conferencia ocurrida en Suiza “todos los países” dijeron “que Putin y Rusia van a tener que pagarlo”, refiriéndose a los 750.000 millones de dólares, pero no hay evidencia ni en reportes oficiales de la Unión Europa ni en informes mediáticos internacionales de que esto haya ocurrido.

Además, en la Conferencia para la recuperación de Ucrania ni Shmyhal, ni Zelenskyy mencionaron que Putin tendría que ceder territorio ruso como parte del plan.

Lo que sí dijo Zelenskyy es que la reconstrucción de Ucrania era tarea del mundo demócratico. “La reconstrucción de Ucrania no es un proyecto local, no es un proyecto de una nación, sino una tarea común de todo el mundo democrático: todos los países, todos los países que pueden decir que son civilizados”, afirmó Zelenskyy ante los cientos de asistentes en la ciudad suiza de Lugano.

La AP informó que ese mismo día la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, dijo que la recuperación de Ucrania requeriría una especie de “Plan Marshall” que ayude a Ucrania a su reconstrucción —refiriéndose al plan patrocinado por Estados Unidos que ayudó a reactivar las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial—.

Esta no es la primera vez que dicha idea se plantea. La reconstrucción de Ucrania fue discutida entre los líderes de los países del Grupo de los Siete en la cumbre anual del G-7 en Baviera, Alemania, que se realizó del 26 al 28 de junio.

Olaf Sholz, canciller de Alemania, dijo: “Necesitamos unirnos en el G7 y también con otras naciones europeas para discutir la reconstrucción (de Ucrania). Necesitamos un Plan Marshall para Ucrania. Debe de estar bien planeado y bien desarrollado. Esto es lo que nos propusimos hacer”, dijo el funcionario alemán en ese entonces.

Hasta el 28 de julio, no se ha confirmado si ya existen lineamientos para dicho proyecto. Tampoco se ha comunicado quiénes participarán y bajo qué términos.

— Abril Mulato

____

Imagen no muestra a ministro de Energía de Japón disculpándose

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra al ministro de Energía de Japón inclinándose durante 20 minutos para disculparse por un corte de electricidad nacional que duró 20 minutos.

LOS HECHOS: La imagen data del 2015 y en ésta aparece el entonces CEO de la empresa automotriz japonesa Honda, Takahiro Hachigo, mientras ofrece su primera conferencia de prensa tras asumir la dirección de la firma. Además, la AP no encontró evidencia de que haya ocurrido un apagón así.

Una publicación que circula en Facebook incluye la imagen de baja resolución en la que aparece Hachigo inclinado frente a una audiencia y reporteros para decir falsamente que ésta muestra al ministro de Energía japonés.

Se añade erróneamente que el supuesto ministro se inclinó durante 20 minutos para disculparse por un corte de electricidad ocurrido que duró 20 minutos en Japón.

Pero, en primer lugar, no existe el puesto de ministro de Energía en el gabinete del gobierno de Japón y la imagen en realidad muestra a Hachigo en su primera rueda de prensa tras asumir la dirección general de Honda en el 2015.

Hachigo abandonó el puesto el 1 de abril de 2021 y fue reemplazado por Toshihiro Mibe.

Además, el gobierno de Japón no ha emitido ninguna disculpa por un supuesto apagón nacional. La AP tampoco encontró indicios de que un corte de electricidad generalizado haya ocurrido en el país asiático recientemente.

Al hacer reversiones de la foto en Google, la AP corroboró que la imagen fue difundida inicialmente el 6 de julio de 2015 por la agencia fotográfica japonesa AFLO.

Una descripción de la foto disponible en el sitio web de AFLO dice que en ésta aparece Hachigo ante reporteros tras asumir el cargo en Honda.

Imágenes capturadas desde ángulos diferentes del mismo evento también están disponibles en el banco de fotos digital de AP.

A inicios de julio, la empresa de telecomunicaciones japonesa KDDI ofreció disculpas por una disrupción en sus servicios de telefonía y datos que afectó a millones de usuarios en el país, de acuerdo con reportes difundidos por la prensa en Japón.

Tras el incidente, un vocero del gobierno japonés dijo que era “lamentable” que haya ocurrido algo así, pero no hizo mención de un apagón generalizado en el suministro eléctrico.

— Marcos Martínez Chacón

____

Audio de López Obrador que circula en WhatsApp es falso

LA AFIRMACIÓN: En un audio compartido en WhatsApp se escucha al presidente de México asegurar que recibió millones de pesos, tendrá una mayoría en el congreso para imponerse a la fuerza y que no le importa la saturación de hospitales ni los muertos.

LOS HECHOS: Un video que circula en WhatsApp muestra la imagen de López Obrador en su portada. Del lado derecho del mandatario aparece el emoji de un reloj y en la parte inferior derecha el emoji de una cara sonriente.

Al reproducirlo se escucha al presidente mexicano decir: “Me hicieron llegar 956 millones de pesos, vamos a tener mayoría en el congreso para imponernos por la fuerza convencer, persuadir. Entonces no creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales, los muertos y ya no lo (inaudible), pero era para esto que siempre el tronco sea nuestro. Estoy hablando de miles de millones de pesos”. Mientras se escucha la voz del mandatario su imagen permanece fija.

Sin embargo, el audio no es real, en realidad fue creado para un video que tenía como objetivo demostrar la facilidad con la que se puede manipular un audio. La grabación fue originalmente publicada por el canal de Tik Tok de Cicuta Records, un estudio de grabación y escuela de audio profesional, el pasado 15 de julio de 2022.

El video se titula “El lado oscuro de la edición de audio” y en la portada de la grabación se lee la leyenda “Edición de audios en política”. Atrás aparece la misma imagen de López Obrador que circula en WhatsApp, pero en este caso del lado derecho del mandatario dice: “Audio Falso”. El emoji de la cara sonriente no aparece en el video original.

Al reproducir el video, se puede ver a Raúl Rueda, ingeniero de audio de Cicuta Records, diciendo: “Después de ver este video van a dudar de cualquier audioescándalo que escuchen en los medios. Esa es una entrevista que le hizo Epigmenio Ibarra, al presidente Andrés Manuel”, dice el ingeniero.

Posteriormente explica cómo es posible seleccionar fragmentos de un audio y mediante las herramientas de edición colocarlas en un orden específico “para lograr que la persona diga prácticamente lo que nosotros queramos”.

Después Rueda explica que también se puede agregar sonido ambiental y pone de ejemplo el de un restaurante y por último señala que para darle realismo hará sonar el audio en una bocina que se encuentra en espacio abierto y lo grabará en un celular.

En el video se ve la pantalla de una herramienta de edición y se muestra paso a paso cómo se fabricó el falso audio.

La AP corroboró que los audios que se utilizaron para crear el video explicativo de Tik Tok fueron extraídos de una entrevista que Ibarra le hizo al presidente López Obrador en el Palacio Nacional y que fue publicada en 2020. Ésta se encuentra disponible en el canal de YouTube del mandatario y está dividida en cuatro partes. La primera se publicó el 28 de mayo, la segunda el 4 de junio, la tercera el 12 de junio y la cuarta el 29 de junio.

Para crear el audio se utilizaron frases que no están relacionadas una con la otra y que fueron extraídas de éstas cuatro entregas y editadas en desorden.

“Nunca fue mi intención que eso sucediera, justamente la idea era hacer conciencia del mal uso que se le da a las herramientas y lo fácil que es crear Fake News, y es precisamente lo que hicieron”, comentó Rueda a la AP.

— Abril Mulato

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

Fuente: Associated Press