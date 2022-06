Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Carta de senadores a Biden no habla sobre refinería Deer Park

LOS HECHOS: Para probar dicha afirmación en un video se menciona una carta que senadores estadounidenses enviaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que no se menciona a Deer Park o a su producción.

El 20 de mayo una decena de senadores estadounidenses enviaron una misiva dirigida al presidente Biden en la que le expresaron su preocupación por lo que llamaron una “retórica antiempresarial” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la carta los legisladores señalaron que el gobierno mexicano ha llevado a cabo una serie de “ataques y violaciones” al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se refirieron a la suspensión de actividades de la empresa minera estadounidense Vulcan, cuya concesión en la localidad de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, fue suspendida a principios de mayo por órdenes del gobierno de López Obrador.

Autoridades mexicanas clausuraron temporalmente las instalaciones de Vulcan tras argumentar un “deterioro grave a los ecosistemas” de la zona. Dicha medida es considerada por la firma como fuera de la ley, pues Vulcan es propietaria de las concesiones de ese yacimiento y, según los legisladores y la propia empresa, la minera cuenta con todos los permisos necesarios para operar.

The Associated Press revisó la carta en su totalidad y no encontró ninguna mención de Deer Park. Tampoco encontró ninguna advertencia de que la producción de dicha refinería o de cualquier otra vaya a ser retenida por la administración de Biden.

Una publicación compartida en Facebook dice: “Biden quiere arrebatar negocio a Pemex / AMLO defiende con todo al patrimonio”. El mensaje acompaña a un video cuya portada dice: “Deer Park complot contra México”.

En la grabación una conductora lee el fragmento de una nota del portal de noticias mexicano Sin embargo y afirma erróneamente: “Si el presidente López Obrador cierra y cancela la empresa o las actividades de la empresa Vulcan Materials bueno pues Estados Unidos puede quedarse con la producción que en estos momentos esté haciendo Deer Park”.

Pero la nota únicamente habla de la carta que los legisladores enviaron a Biden y en ella tampoco se menciona a Deer Park o a su producción.

Segundos más tarde la conductora muestra fragmentos de la conferencia de prensa de López Obrador del 25 de mayo en la que el mandatario respondió cuestionamientos sobre la clausura de Vulcan Materials, pero tampoco en esos videos se menciona a Deer Park.

AP revisó la conferencia de prensa de ese día en su totalidad y confirmó que en ese encuentro con medios no se mencionó el nombre de la refinería ni se habló de la producción de la misma.

Lo que sí advirtieron los senadores estadounidenses al presidente Biden fue que si no se toman medidas inmediatas para revertir las acciones que el gobierno de México ha tomado se dañaría la relación económica entre ambas naciones.

“Si se permite que estas violaciones continúen socavarán la cooperación económica crucial y mutuamente beneficiosa entre nuestras naciones y alentarán a las empresas a buscar mercados más predecibles y adecuados en otros lugares”, advierte el documento.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

____

Vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca no es causante de viruela símica

LA AFIRMACIÓN: El adenovirus de chimpancé utilizado en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca ocasionó el brote reciente de viruela símica.

LOS HECHOS: La vacuna de AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé para ocasionar una respuesta inmune contra el COVID-19 pero es imposible que éste contagie a los humanos, de acuerdo con expertos consultados por AP. Además, la viruela forma parte de la familia vírica poxvirus, distinta al adenovirus.

Publicaciones que circulan en Facebook dicen falsamente que el adenovirus de chimpancé utilizado en la elaboración de la vacuna de AstraZeneca contra el nuevo coronavirus ocasionó el brote reciente de viruela símica en distintos países.

Éstas muestran una ficha técnica de los elementos utilizados en la elaboración de la vacuna.

Pero no es verdad que el adenovirus ocasione la viruela del mono. En primer lugar, los chimpancés y los monos son especies distintas y los adenovirus y los poxvirus, que ocasionan la viruela, son familias víricas diferentes.

La viruela forma parte de la familia de los poxvirus y ésta se origina en animales silvestres que ocasionalmente contagian a seres humanos.

El adenovirus de chimpancé ocasiona una gripe común en esa especie. Para el desarrollo de su vacuna, AstraZeneca utilizó una versión alterada de ese adenovirus para generar una respuesta inmune en humanos contra el COVID-19 que no ocasiona una enfermedad.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los adenovirus son un grupo de virus común que puede ocasionar síntomas similares a la gripe, entre otros problemas, en humanos y animales.

Las vacunas de vector viral como la de AstraZeneca y la desarrollada por la farmacéutica Johnson & Johnson utilizan estructuras genéticas que han sido inhabilitadas de ese tipo de adenovirus para generar una respuesta inmune y que, a su vez, contribuyen a combatir el coronavirus, indican los CDC.

Además expertos dijeron a AP que no es posible que el adenovirus de chimpancé utilizado en la vacuna ocasione la viruela por distintos motivos.

El doctor Mark Slifka, experto en microbiología e inmunología y profesor del Centro Nacional de Investigación de Primates en Oregon, Estados Unidos puntualizó que los adenovirus y los poxvirus son familias víricas “completamente diferentes” y que éstas no tienen ninguna relación.

“No hay reactividad en términos de respuestas autoinmunes entre los adenovirus y los poxvirus”, dijo.

El doctor David Freedman, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, reiteró que el adenovirus utilizado por AstraZeneca y por otros laboratorios no es capaz de ocasionar ninguna de las dos enfermedades en humanos.

“El adenovirus no se puede multiplicar ya que el gen del adenovirus que podría permitirle multiplicarse y ocasionar una infección en los humanos fue completamente extirpado”, dijo Freedman, quien también es presidente electo de la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical.

Freedman y Slifka coincidieron en que las versiones que circulan comparan incorrectamente a los chimpancés y a los monos. Ambos agregaron que aunque la enfermedad es llamada viruela símica, ésta no es exclusiva de los monos.

Uno de los errores es pensar que la viruela símica es esparcida por los monos, dijo Slifka, pero en realidad es diseminada por roedores. “Fue descrita como viruela símica porque se le detectó a un mono hace mucho tiempo”, aseguró.

Freedman agregó que ni los monos ni los chimpancés son portadores naturales de la viruela símica.

En entrevista con AP, el doctor David Heymann, uno de los principales asesores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describió el reciente brote de viruela símica como un “evento aleatorio” que aparentemente fue ocasionado por actividad sexual en dos eventos en Europa.

Hasta este 8 de junio, en su más reciente actualización sobre el brote, la OMS reportó más de mil casos de viruela símica en países donde la enfermedad no es endémica. En distintas naciones de África ésta es considerada endémica.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

López Obrador no declaró que a partir de 2023 no habrá dinero para pagar pensiones de jubilados

LA AFIRMACIÓN: Video muestra al presidente de México informando que a partir de 2023 no habrá dinero para pagarles a los jubilados en México.

LOS HECHOS: El video está editado y no muestra la declaración completa del mandatario. En el original López Obrador dijo en conferencia de prensa que de mantenerse sin cambios “el esquema actual de ahorro” que se decidió en administraciones pasadas, los trabajadores jubilados podrían comenzar a recibir pensiones incompletas. Agregó que su gobierno estaba trabajando para solucionar el problema.

En el encuentro con medios que tuvo lugar el 4 de febrero de 2020, López Obrador dijo que a su gobierno le preocupaba poder garantizar una pensión justa a los jubilados. Señaló que con el sistema de las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) que se implementó en el “periodo neoliberal” se corre el riesgo de que los trabajadores no reciban lo que ahorraron.

López Obrador ha utilizado el término “neoliberal” para criticar las políticas públicas implementadas por administraciones anteriores, que fueron encabezadas por opositores.

“Les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas trabajadores jubilados y va a ir creciendo por esta decisión que se tomó en el periodo neoliberal. Eso lo tenemos que arreglar, ese es un problema mayor”, afirmó. Luego señaló que su gobierno estaba trabajando en una propuesta en conjunto con el sector obrero y empresarial para resolver el problema de mediano y largo plazo.

Un video que fue publicado a fines de mayo en YouTube y que se ha compartido en redes las últimas semanas asegura falsamente que López Obrador declaró que ya no habrá dinero para pagarles a los trabajadores jubilados.

En la grabación un hombre señala: “No habrá más dinero que repartir electoralmente. Ni siquiera para lo que les corresponde oficialmente como las pensiones”.

A continuación se muestra a López Obrador diciendo en una conferencia de prensa: “Les comentaba yo la vez pasada que a partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas trabajadores jubilados, o sea que es algo grave”. En la grabación se repite la declaración del presidente mexicano pero ralentizada.

Posteriormente el conductor asegura, sin mostrar evidencia, que esto es consecuencia de que López Obrador se acabó los fondos en regalos y dádivas.

Finalmente presenta el fragmento de otra conferencia de prensa en la que López Obrador dice: “Lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis”.

Pero en el video sólo se muestra una parte de lo que dijo en una conferencia de hace más de dos años. En la grabación López Obrador dice que si no se atiende el problema los trabajadores jubilados recibirán pensiones incompletas, no dice que no se les pagará más; también informa que su gobierno está trabajando en una propuesta para solucionar el problema.

Por último, el fragmento del video que se presenta al final no corresponde a la misma conferencia y el presidente no hablaba de las pensiones en ese momento. En realidad muestra parte de una respuesta que el mandatario pronunció el 18 de marzo de 2020 cuando se le preguntó cuándo se reuniría su gabinete para crear un plan de acción para combatir la crisis económica provocada por el COVID-19.

López Obrador respondió que se reunirían próximamente y dijo: “Ya vamos a estar más tranquilos, estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis”.

— Abril Mulato

____

Presidente mexicano no faltó a Cumbre de las Américas para evitar arresto de la DEA

LA AFIRMACIÓN: López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas porque la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo tiene fichado y si pisa suelo estadounidense sería arrestado.

LOS HECHOS: El mandatario mexicano no se encuentra en el listado de individuos fichados y buscados por la DEA. El mandatario mexicano informó que no acudiría a la Cumbre de las Américas porque se excluyó de la lista de invitados a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Una publicación asegura erróneamente y sin mostrar evidencia que el presidente mexicano no asistió a la Cumbre de las Américas porque la DEA lo tiene boletinado debido a sus nexos con el narcotráfico y si entra a territorio estadounidense será arrestado.

Pero la AP revisó la lista de individuos buscados por la DEA disponible en su web y no encontró ni el nombre ni el retrato del mandatario mexicano en ella.

Además, López Obrador anunció desde el 10 de mayo que, de excluirse a otros países, él no asistiría al evento a manera de protesta y señaló que enviaría al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El 6 de junio, tras varias semanas de incertidumbre, el mandatario mexicano confirmó que no asistiría a la Cumbre de las Américas que actualmente se lleva a cabo en Los Ángeles, California, hasta el próximo 10 de junio.

“No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América… y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, no respetar la soberanía de los países”, remarcó López Obrador.

El mismo 6 de junio Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que su país “entiende” la posición de México sobre la Cumbre de las Américas y defendió la decisión de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del evento asegurando que el convocante del encuentro tiene amplia discreción sobre quiénes participan.

“Lamentablemente, es notable que uno de los elementos clave de esta cumbre es la gobernabilidad democrática y estos países no son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernabilidad democrática”, dijo Price.

El funcionario no mencionó que López Obrador no fuera a acudir por otros motivos.

Price detalló que funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvieron conversaciones con funcionarios de los países vecinos de Estados Unidos, incluido México, sobre la participación en la cumbre.

“Ciertamente hay una diversidad de opiniones cuando se trata de quién debe ser invitado a la Cumbre de las Américas”, detalló Price. “Hemos hecho todo lo posible para incorporar los puntos de vista del hemisferio”.

La AP buscó a la DEA para solicitar un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata.

— Abril Mulato

____

Shakira no criticó en comunicado a seguidores de presidente mexicano

LA AFIRMACIÓN: La cantante colombiana Shakira emitió un comunicado en el que reveló la causa de su separación del futbolista español Gerard Piqué y criticó a los seguidores del presidente mexicano López Obrador.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook dicen falsamente que ante las burlas de las que ha sido víctima por su reciente separación de Piqué, Shakira emitió un comunicado revelando las causas del rompimiento.

Se añade que, ante los cuestionamientos que ha enfrentado por su separación, la cantante criticó en el mismo comunicado a los seguidores de López Obrador.

“Vergüenza deberían sentir todos aquellos que gritan ‘Es un honor estar con Obrador’, es por eso que yo seguiré con la frente en alto”, dice un texto en las publicaciones.

Pero eso no es verdad. La AP no encontró ninguna evidencia en las redes sociales ni en comunicados oficiales emitidos por la artista de que haya dicho algo así.

Tras los rumores de una separación entre Shakira y Piqué, futbolista del club Barcelona, ambos confirmaron el rompimiento en un escueto comunicado emitido por la firma de relaciones públicas de la cantante.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, dice el comunicado oficial, reportó AP.

El comunicado no especificó ningún detalle sobre las razones de la separación. Ni la cantante ni Piqué han dado más detalles.

Tampoco existe ningún registro periodístico de que la intérprete colombiana se haya referido recientemente a la política mexicana.

La oficina de representación de Shakira no respondió a una solicitud de AP sobre la versión falsa que circula.

— Marcos Martínez Chacón

___

