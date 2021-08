NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

El 14 de agosto un sismo de magnitud 7,2 sacudió el suroeste de Haití. Hasta el 19 de agosto ha dejado un saldo de más de 2.000 muertos y 12.000 heridos, así como amplios daños y destrucción de inmuebles, de acuerdo con el reporte de Protección Civil.

El mismo día, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, por su siglas en inglés) emitió una alerta de tsunami pero, una hora después, levantó el alerta.

También Protección Civil de Haití descartó la posibilidad. “La Dirección General de Protección Civil y el Centro de Observación y Operación de Datos Marinos informa a todos que no hay riesgo de tsunami por el momento y continuará monitoreando”, dice un tuit del organismo.

Una publicación en Twitter asegura incorrectamente que un video muestra al mar entrando a varias ciudades del sur. Algunos usuarios de la red social aseguran que el riesgo de tsunami es inminente. Pero esta afirmación fue descartada por autoridades nacionales e internacionales.

Periodistas locales informaron que lo que muestran las imágenes es agua que salió de una tubería rota en Les Cayes.

La AP reportó que el terremoto casi arrasó algunos pueblos y provocó deslizamientos de tierra que obstaculizaron los esfuerzos de rescate.

El epicentro se ubicó a unos 125 kilómetros (78 millas) al oeste de Puerto Príncipe, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, y las réplicas continuaron sacudiendo el área el domingo.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Presidente mexicano no anunció programa social para regalar autos

LA AFIRMACIÓN: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció un programa social que consistirá en regalar vehículos a los ciudadanos.

LOS HECHOS: López Obrador sólo anunció que analiza regular todos los autos que ingresaron a México de manera ilegal desde Estados Unidos, conocidos como “autos chocolate”, una medida que se ha discutido en México desde el año 2001.

La semana pasada López Obrador dio a conocer, durante su conferencia diaria, que analizaba regularizar miles de “autos chocolate” en los estados de la frontera norte.

“Hice el compromiso con la gente de Tijuana sobre la regularización de este tipo de autos. Lo primero es tener control de los autos chocolate para evitar delitos, lo segundo es para que las personas de escasos recursos tengan un medio de transporte digno”, comentó el 10 de agosto.

“Es algo necesario, por lo que buscaremos acuerdos que no afecten a las marcas de autos en México. Va a ser antes de que concluya el año y comenzaremos en Baja California el próximo mes”, agregó.

Desde el año 2001, durante la presidencia de Vicente Fox, se trató de regular este tipo de vehículos de segunda o tercera mano que ingresan ilegalmente a México desde Estados Unidos y son usados, por un lado, por personas de bajos recursos pero también por el crimen organizado.

“Hay mucha gente que no tiene, no le alcanza para tener un carro nuevo, de agencia, y pues con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela y es un medio necesario”, dijo López Obrador en su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, hace unos días.

Sin embargo, estas declaraciones del presidente están siendo tergiversadas y se está afirmando falsamente que el gobierno planea regalar vehículos a los ciudadanos.

Un video que circula en redes sociales dice en su título: “AMLO entregará miles de vehículos al pueblo de México”.

A lo largo del video nunca se aclara que se trata de un programa de regularización y, por el contrario, en los comentarios los usuarios piden al presidente un vehículo o preguntan cuáles son los requisitos para obtener un auto.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

___

Video no muestra formación de lago natural en nuevo aeropuerto en México

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra la formación de un lago natural en la zona donde el gobierno mexicano construye un nuevo aeropuerto al norte de la Ciudad de México. Esto revela que el área tiene las mismas características que donde era construido un aeropuerto por la administración anterior, en el antiguo lago de Texcoco.

LOS HECHOS: Un vocero del ejército mexicano, a cargo de la construcción, dijo a The Associated Press que no es verdad lo que se afirma, ya que la acumulación de agua mostrada en el video se registró en un hueco excavado por personal de construcción para la extracción de tierra, no es un lago natural.

Una publicación en Twitter incluye un video para afirmar falsamente que, tras las lluvias registradas en la zona del Valle de México, se formó un lago natural en el área donde el gobierno construye el aeropuerto “General Felipe Ángeles”, en el municipio de Zumpango, en el estado de México, 50 kilómetros al norte de la capital, lo que revela deficiencias estructurales.

Pero el coronel Juan José Montiel Maldonado, director de Comunicación Social del Ejército, dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que es falso que se haya formado un lago natural. Añadió que lo que aparece en la grabación es la acumulación de agua en un hueco que fue excavado por personal de construcción para extraer tierra.

Además, en una entrevista televisiva, el general Gustavo Vallejo, encargado de la construcción del nuevo aeropuerto, agregó que el agua se acumuló en el hueco excavado tras una “lluvia atípica” en la región.

Vallejo dijo que el hueco donde se acumuló el agua es denominado técnicamente como “caja de cimentación”, donde se hizo una excavación de cuatro metros de profundidad para extraer tierra de mala calidad.

“Es típico que cuando uno excava una caja de cuatro metros de profundidad y llueve, el agua se queda depositada en ese lugar. A partir de ahí, lo que ven ustedes en ese video es efectivamente esa excavación a cuatro metros de profundidad y el agua que permanece ahí estancada y que está siendo retirada por algunas cisternas”, declaró el general.

Aclaró que “no hay ninguna posibilidad” de que se registren inundaciones una vez que se concluyan los trabajos del aeropuerto “General Felipe Ángeles” por este motivo.

La publicación ha sido compartida en Twitter por usuarios críticos de López Obrador, quien ya como presidente electo ordenó la cancelación de un proyecto impulsado por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

López Obrador argumentó entonces que el NAICM era costoso y técnicamente inviable ya que estaba siendo construido sobre el lecho del antiguo lago de Texcoco. También sostuvo que hubo corrupción en la entrega de contratos a las empresas que ya habían comenzado a construir aquel proyecto.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

FMI no posicionó a México como tercera potencia mundial a nivel económico

LA AFIRMACIÓN: Videos que circulan en las redes sociales aseguran que el Fondo Monetario Internacional (FMI) colocó a México como la tercera potencia mundial, con un crecimiento de 7,3% en 2021, sólo por detrás de China e India, e incluso determinó que la economía mexicana estaba por encima de la estadounidense.

LOS HECHOS: El último reporte de proyecciones de crecimiento económico del FMI estima que la economía de México crecerá 6,3%, al igual que Canadá, mientras que las estimaciones para Estados Unidos y el Reino Unido son de 7%, China con 8,1% e India, con 9,5%.

El 27 de julio el FMI ofreció una conferencia de prensa para presentar la actualización de sus proyecciones de crecimiento económico mundial y estimó que la economía de México podría crecer 6,3%.

Gita Gopinath, directora de investigación económica del FMI, señaló aquel día: “(México) se está beneficiando indirectamente de los paquetes adicionales de estímulo de Estados Unidos que se incrementaron y fortalecieron de alguna forma la demanda”.

El informe del FMI se titula “Últimas Proyecciones de Crecimiento de las Perspectivas Económicas Mundiales”, (en inglés Latest World Economic Outlook Growth Projections).

Sin embargo, en las redes sociales circulan videos que aseguran falsamente que el FMI determinó que México es la nueva tercera potencia mundial y que incluso su economía está creciendo más que la de Estados Unidos. Las grabaciones citan el reporte actualizado del FMI.

El reporte del FMI señala que para 2021, México puede crecer 6,3%, aunque en abril pasado estimó que el crecimiento sería del 5%.

En el caso de Alemania, el informe no señala que México haya superado a su economía. Solamente se muestra que el país europeo tiene una estimación de crecimiento de 3,6%, la cual sí está por debajo de la proyectada para la economía mexicana.

“La mejora de las previsiones para América Latina y el Caribe se debe principalmente a las revisiones al alza en Brasil y México, que reflejan resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, efectos indirectos favorables para México a partir de las mejores perspectivas para Estados Unidos y un auge de los términos de intercambio en Brasil”, dice el reporte.

— Rafael Cabrera

____

Iglesias en Puerto Rico no prohibieron ayudar a feligreses que rechacen vacuna

LA AFIRMACIÓN: Comunicados difundidos por iglesias cristianas en Puerto Rico revelan que prohibieron a sus líderes dar ayuda a los feligreses que rechacen vacunarse contra el COVID-19. Esto revela una confabulación entre las iglesias y el gobierno de la isla que establece un precedente de “segregación poblacional”.

LOS HECHOS: Los comunicados no dicen eso sino que informan que, de acuerdo con los estatutos de las iglesias, los líderes de éstas no podrán recomendar ante el gobierno que los feligreses sean eximidos de la vacunación contra el COVID-19 por razones religiosas. Además, los boletines reiteran que los creyentes, vacunados o no, podrán formar parte de las iglesias y recibir sus servicios.

El 5 de agosto el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció la ampliación de la vacunación obligatoria contra el COVID-19 en la isla para incluir a contratistas del gobierno, huéspedes y empleados de hoteles y todos los trabajadores de instalaciones sanitarias, reportó The Associated Press.

La más reciente medida, que entró en vigor el 16 de agosto, tenía como fin controlar un repunte de casos que ha sido atribuido en gran medida a la propagación de la variante Delta. Previamente, el mandatario había declarado obligatoria la vacunación de todos los empleados del gobierno que acudan a laborar a las oficinas públicas.

Los infractores se enfrentan a una multa de 5.000 dólares o a seis meses en prisión, con pocas excepciones permitidas, como por razones médicas o religiosas. En el caso de las exenciones por creencias, éstas deben incluir una declaración jurada emitida por un representante de alguna organización religiosa.

Una publicación en Facebook contiene 11 comunicados emitidos por iglesias cristianas en Puerto Rico que dice falsamente que éstos revelan que las organizaciones religiosas prohibieron a sus líderes proveer ayuda a la feligresía que rechace la vacunación contra el virus.

Los comunicados incluidos pertenecen a organizaciones religiosas como el arzobispado Católico, Iglesia Metodista de Puerto Rico y la Iglesia Episcopal, diócesis de Puerto Rico, entre otras.

Pero, en realidad, los documentos dicen que, de acuerdo con sus estatutos, los líderes de las organizaciones religiosas no podrán emitir declaraciones juradas recomendando que los feligreses sean eximidos de la vacunación.

“La Iglesia Metodista de Puerto Rico es una denominación que siempre ha tenido como norte acompañar, cuidar y amar a todas las personas, estén vacunadas o no estén vacunadas”, dice el comunicado de esa organización.

Al 19 de agosto en Puerto Rico se han registrado 159.740 casos de COVID-19 y 2.702 decesos por el virus, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

— Marcos Martínez Chacón.

___

Fotografía no muestra civiles afganos siendo evacuados de Kabul

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a cientos de personas siendo evacuadas de la capital afgana, Kabul, en un avión C-17 luego de que el 15 de agosto las fuerzas del Talibán tomaran el control de la capital.

LOS HECHOS: La imagen no corresponde a ninguna evacuación en Kabul, se tomó en 2013 en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense que viajaba de Tacloban, Filipinas, a la capital del país, Manila.

El 15 de agosto el Talibán irrumpió en la capital de Afganistán después de que el gobierno cayó y el presidente huyó del país, marcando el fin de una campaña de dos décadas de Estados Unidos para rehacer la nación.

AP reportó que combatientes talibanes armados se desplegaron por toda la capital y varios de ellos ingresaron al abandonado palacio presidencial de Kabul. Los civiles, por su parte, se apresuraron a abandonar el país.

Los vuelos comerciales fueron suspendidos después de que se registraron disparos en el aeropuerto de Kabul, pero las evacuaciones continuaron en vuelos militares.

A raíz de esto, en la web comenzaron a circular imágenes que muestran a cientos de personas en el interior de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos huyendo de Kabul.

Una imagen compartida en Instagram muestra a cientos de personas en una aeronave. Al frente se puede ver a un hombre con camiseta blanca y lentes oscuros.

El texto que acompaña la imagen señala que Estados Unidos está evacuando a más de 800 personas de Kabul en aviones militares C-17, pero esto es incorrecto.

Tras realizar una búsqueda inversa, la AP encontró que la fotografía circula en la web desde hace más de siete años.

PTV, la emisora ​​estatal propiedad del Gobierno de Filipinas, publicó la imagen en su página de Facebook el 18 de noviembre de 2013. La descripción dice: “675 pasajeros fueron transportados fuera de Tacloban City, Leyte con dirección a Manila ayer a bordo de la USAF C-17”. La fotografía pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La imagen se tomó nueve días después de que el supertifón Haiyán azotó al país asiático dejando un saldo de más de 7.300 muertos o desaparecidos y millones de desplazados de acuerdo con un reporte de la AP. Tacloban fue la ciudad más afectada por el tifón.

Aunque esta fotografía no fue tomada en Kabul hace unos días, sí hay imágenes que muestran la evacuación de cientos de personas de la capital afgana.

— Abril Mulato

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck