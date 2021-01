NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Instituto electoral mexicano no busca que Twitter, Facebook y YouTube censuren conferencias presidenciales

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) en México busca que Twitter, Facebook y YouTube “censuren” las conferencias de prensa diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

LOS HECHOS: El organismo electoral desmintió la afirmación a través de su cuenta de Twitter.

El 6 de junio de este año, México tendrá elecciones para renovar gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y federales.

Tan sólo a nivel federal se votará para elegir a 300 diputados. En estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, en el norte del país, también se renovarán gubernaturas, alcaldías y diputaciones estatales.

Oficialmente el periodo de campañas para cargos federales ocurrirá del 4 de abril al 2 de junio, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el INE.

Una publicación que circula en Facebook afirma erróneamente que el INE busca que Twitter, Facebook y YouTube “censuren” las conferencias de prensa que el mandatario ofrece de lunes a viernes, pero el organismo electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, dijo a través de su cuenta de Twitter que es falso.

También un vocero de Facebook dijo a la AP en un correo electrónico que no ha mantenido conversaciones con el INE para una posible censura de las conferencias del presidente en su plataforma.

Además, ante versiones que han circulado en redes, Córdova dijo en un video a través de su cuenta oficial de Twitter que no ha sugerido suspender o cancelar las conferencia de prensa.

Las conferencias de prensa presidenciales han sido criticadas por opositores de López Obrador que señalan que los comentarios del presidente sobre candidatos de partidos de oposición o sobre las elecciones en general podrían afectar la “equidad” de las campañas.

También los críticos han dicho que las conferencias de López Obrador, popularmente llamadas en México como “mañaneras”, podrían incurrir en “propaganda” política oficial durante las campañas a favor del partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo que está prohibido por ley en México.

Ante los cuestionamientos, el consejo general del INE aprobó por mayoría el 15 de enero pasado una resolución que prohíbe al presidente hablar públicamente durante las campañas sobre postulaciones a cargos, partidos, coaliciones, fusiones, alianzas políticas y encuestas de preferencias electorales, entre otros. El consejo hizo extensiva esta prohibición a los gobernadores.

La resolución fue aprobada después de que la representación en el consejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de oposición, interpuso una queja en la que advirtió que los comentarios de López Obrador en sus conferencias podrían afectar la equidad en la contienda.

— El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

___

Propuesta de Biden para legalizar inmigrantes no se planteó gracias a negociaciones con AMLO

LA AFIRMACIÓN: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayuda al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para contener a la caravana de migrantes que salió de Honduras el pasado 14 de enero con rumbo a su país. AMLO aceptó ayudarle, pero a cambio negoció la legalización de 11 millones de extranjeros que viven sin permiso en ese territorio, en su mayoría mexicanos.

LOS HECHOS: El plan para legalizar a 11 millones de personas que viven sin permiso en Estados Unidos fue una de las propuestas de campaña de Biden y no se anunció a raíz de una negociación con el gobierno mexicano. En realidad, se planteó casi tres meses antes de que la última caravana de migrantes proveniente de Honduras saliera de ese país.

Desde el 22 de octubre, día en que se realizó el último debate presidencial entre Biden y Donald Trump, el primero aseguró que de ganar abriría una vía para la ciudadanía a 11 millones de extranjeros sin autorización que residen en Estados Unidos. Detalló que esta iniciativa se lograría a través de una reforma migratoria que se realizaría en sus primeros 100 días de gobierno.

En noviembre, luego de que se anunciara su triunfo en las elecciones, el demócrata reiteró por medio de órdenes ejecutivas que restituirá las condiciones que había previo al arribo de Trump a la presidencia.

La AP reportó que la última caravana de migrantes proveniente de Honduras inició su recorrido el pasado 14 de enero, casi tres meses después de que Biden anunció la reforma migratoria que beneficiaría a millones de extranjeros.

Una publicación asegura incorrectamente que Estados Unidos pidió ayuda a López Obrador para contener la caravana y que el gobierno que encabeza el mandatario aprovechó para negociar la legalización de 11 millones de personas que viven sin permiso en EEUU.

El mensaje está acompañado de un video en donde el youtuber Ignacio Rodríguez, también conocido como “El Chapucero”, señala -sin evidencia alguna- que Biden solicitó “apanicado” el apoyo a López Obrador para detener la caravana migrante.

“El presidente dijo que sí, desplegó a la guardia nacional, van a detenerlo con todos, pero aprovechó para hacer algo, no fue gratuito, que quede claro. Ha negociado algo histórico para el país (...). Negoció la legalización de 11 millones de indocumentados allá en Estados Unidos. La gran mayoría mexicanos”, dice Rodríguez.

Posteriormente, el youtuber menciona que durante sus primeros días de gobierno Biden lanzará una iniciativa para la legalización de estas personas “y todo esto viene de negociaciones que está haciendo en este momento el canciller Marcelo Ebrard, bajo las órdenes de López Obrador con el equipo de Joe Biden”.

Sin embargo, dicha iniciativa no surgió a raíz de negociaciones entre los gobiernos estadounidense y mexicano, en realidad fue planteada casi tres meses atrás.

Hasta ahora los países sólo han acordado diseñar una estrategia conjunta para enfrentar la migración.

Lo anterior sucedió el pasado 6 de enero, cuando Ebrard sostuvo un encuentro telefónico con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional designado por Joe Biden. Según lo informó el canciller mexicano a través de su cuenta de Twitter, ambos coincidieron en reorientar las relaciones en temas de migración.

A través de un comunicado, el equipo de transición de Biden reportó que durante la llamada se trataron temas de cooperación bilateral y migración, los cuales comenzarán a operar el próximo 20 de enero, cuando Biden asuma la presidencia.

“La discusión se centró completamente en asuntos que surgirán después del 20 de enero en preparación para la cooperación entre los dos países, incluidos los esfuerzos para garantizar una migración segura, ordenada y humana”, se lee en el reporte del equipo de transición.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SRE) señaló que los funcionarios acordaron “continuar con el diálogo bilateral, a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia regional para procurar que los flujos migratorios sean ordenados, seguros y regulares, como está establecido en el Pacto Global para la Migración del cual México fue promotor”.

En ninguno de los documentos se habla de negociaciones en torno a la regulación de los 11 millones de extranjeros que se menciona en la publicación.

El 16 de enero, la AP reportó que soldados guatemaltecos impidieron el sábado el avance de una parte de la caravana conformada por cerca de 9.000 migrantes hondureños en un punto cercano al lugar donde ingresaron al país en su intento por llegar a la frontera de Estados Unidos.

El Instituto Guatemalteco de Migración difundió un video en que se observa a cientos de hombres forcejeando con los soldados, corriendo y abriéndose paso entre las filas de militares. No obstante, los efectivos lograron contener a cientos más.

Los gobiernos de la región han dejado claro que no permitirán el tránsito de la caravana.

Este 18 de enero, durante una conferencia de prensa, López Obrador informó que México se está coordinando con los gobiernos de Guatemala y Honduras, así como con funcionarios de la administración en Estados Unidos y personal del gobierno entrante para buscar una salida dialogada con la caravana migrante.

Al ser cuestionado sobre si se desplegará la Guardia Nacional para evitar que migrantes crucen al territorio mexicano, López Obrador aseguró que primero se intentará establecer un diálogo para disuadirlos de entrar al país por la fuerza. Aseguró que velará por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

A pesar de dichas declaraciones, la AP confirmó que miembros de la Guardia Nacional mexicana han sido desplegados en la frontera sur del país para impedir la llegada de la caravana de migrantes en los últimos días.

En la misma conferencia el mandatario mexicano también señaló que confía en que la administración de Biden cumpla con la reforma migratoria.

El lunes, la AP informó que Biden planea dar a conocer un proyecto de ley de inmigración el primer día de su gobierno, con la esperanza de proporcionar un mecanismo para la naturalización de alrededor de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal.

La propuesta contempla una de las vías más rápidas para obtener la ciudadanía estadounidense para aquellos que viven en el país sin ningún tipo de estatus legal en los últimos años, pero no incluye el tradicional compromiso de una mayor seguridad fronteriza, lo que pone en duda que vaya a ser aprobada en el Congreso.

De acuerdo con una persona familiarizada con la medida y quien pidió hablar bajo condición de anonimato para discutirla, se prevé que el proyecto de ley sea presentado luego de que Biden preste juramento el miércoles 20 de enero.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

___

Biden no anunció que permitirá la libre entrada de migrantes sin autorización a Estados Unidos

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que permitirá la entrada libre de migrantes sin autorización a territorio estadounidense durante los primeros 100 días de su gobierno.

LOS HECHOS: Biden no hizo ese anuncio. Al contrario, el demócrata ha sostenido que, aunque buscará modificar las políticas migratorias aplicadas por su antecesor, el republicano Donald Trump, no lo hará de forma inmediata y tampoco sus planes incluyen permitir la entrada libre de migrantes sin autorización a los Estados Unidos.

EL 22 de diciembre pasado, Biden dijo en un una conferencia de prensa que buscará aplicar cambios a las políticas migratorias implementadas por la administración de Trump.

Entre las modificaciones estará una nueva política de procesamiento de solicitudes de asilo, dijo Biden.

Al ser cuestionado por una reportera sobre la posibilidad de revertir el programa llamado “Protocolo de Protección Migrante”, conocido también como “Quédate en México”, aplicado por el gobierno de Trump, Biden dijo que ya estaba en conversaciones con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre ese tema.

A través de ese programa, el gobierno de Estados Unidos pide a los solicitantes de asilo permanecer en México mientras jueces migratorios estadounidenses resuelven sus casos.

Sin embargo, Biden aclaró que, aunque busca modificar estos esquemas, no lo hará de forma inmediata para evitar olas de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

“La última cosa que necesitamos es decir que vamos a detener inmediatamente el acceso al asilo, la forma en la que se hace ahora, y terminar con 2 millones de personas en la frontera”, explicó.

Biden agregó que para modificar la política actual con respecto a las solicitudes de asilo su gobierno requerirá de mayores recursos para contratar jueces migratorios que revisen los casos.

Un video que circula en Facebook afirma erróneamente que Biden anunció que permitirá la entrada libre de migrantes sin autorización a territorio estadounidense.

El video, titulado “Biden da luz verde a todos los migrantes de entrar a EEUU”, incluye una grabación de una entrevista hecha por una periodista de CNN a Marlon López, un inmigrante que viajaba en una caravana de unos 9.000 migrantes que salió de Honduras la semana pasada con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de The Associated Press, la caravana de hondureños fue disuelta después de acciones implementadas por fuerzas de seguridad en Guatemala con el fin de detener el paso de los migrantes. Sólo grupos pequeños de quienes conformaban la caravana hondureña decidieron seguir su trayecto rumbo a territorio mexicano, para después llegar a los Estados Unidos, reportó la AP.

En la entrevista incluida en el video, el migrante dijo que Biden permitiría la libre entrada a Estados Unidos a migrantes sin autorización para acceder a territorio estadounidense.

Aunque el video que circula en Facebook no lo menciona, la entrevista a López fue realizada el 17 de enero en Vado Hondo, Guatemala, y transmitida en CNN Internacional un día después, el lunes 18 de enero. Durante la transmisión en CNN, el corresponsal Patrick Oppmann explicó que las declaraciones de López eran incorrectas ya que los cambios propuestos por Biden no ocurrirán de manera inmediata, de acuerdo con transcripciones de la transmisión enviadas por CNN a la AP.

Además, en el sitio de internet del entonces candidato Biden tampoco existen indicios de que haya hecho una propuesta similar a la mencionada en el video y basada en la declaración de López

La administración entrante de Biden ha dicho que propondrá reformas al sistema migratorio para proveer una vía hacia la ciudadanía a los migrantes sin autorización que hayan residido en los Estados Unidos al 1 de enero del 2021, reportó The Associated Press. Pero esta propuesta no beneficiaría a quienes hayan entrado sin autorización a los Estados Unidos después del 1 de enero de este año.

La propuesta, que requiere aprobación del Congreso, permitiría a los migrantes sin estatus legal que ya residen en el país, alrededor de 11 millones de personas, obtener una “green card” o tarjeta de residencia permanente en un plazo de cinco años y posteriormente buscar la ciudadanía.

En su conferencia de prensa del 22 de diciembre, Biden dijo que su gobierno buscará aplicar una política migratoria “más humana” que la implementada por la administración de Trump.

— Marcos Martínez Chacón

____

El FBI no publicó un informe que absuelve a Trump de la insurrección en el Capitolio

LA AFIRMACIÓN: El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que absolvió al expresidente Donald Trump de la insurrección violenta que se registró en el Capitolio, en Washington D.C., el pasado 6 de enero.

LOS HECHOS: El FBI no ha publicado ningún reporte oficial que absuelva a Trump de los incidentes ocurridos hace 15 días en la sede del Congreso estadounidense. Este miércoles 20 de enero dejó de ser presidente de Estados Unidos.

El pasado miércoles 13 de enero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de acusar a Trump por “incitación a la insurrección”.

Algunos legisladores han afirmado que el expresidente Donald Trump instó a sus partidarios a ir a Washington el 6 de enero para protestar por los resultados de las elecciones el día en que el Congreso debía certificar a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, las autoridades aún investigan los hechos.

En un mitin ese día, Trump les dijo a sus partidarios: “Luchamos como el infierno y si no luchan como el infierno, ya no van a tener un país”. Mientras hablaba, sus partidarios comenzaron a asaltar el Capitolio en lo que se convirtió en un asedio mortal.

En una llamada de prensa con reporteros el 7 de enero, las autoridades dijeron que están investigando a todos los que podrían haber estado involucrados en el ataque al Capitolio.

“Sí, estamos mirando a todos los actores aquí, no solo a las personas que entraron al edificio”, dijo a los reporteros Michael Sherwin, el fiscal estadounidense interino en Washington, y agregó que también podrían mirar a cualquiera que haya jugado un papel secundario. “Examinaremos a todos los actores y todos los cargos criminales”.

Si bien algunos expertos legales han dicho en los últimos días que Trump pudo haber violado las leyes federales, el obstáculo legal para tal enjuiciamiento es alto. El 8 de enero, un fiscal de la oficina de Sherwin dijo a los periodistas que no esperaba que se presentaran cargos penales por incitar a los disturbios contra Trump u otras personas que hablaron en el mitin del 6 de enero, aunque dijo que los fiscales darán seguimiento a la evidencia.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales han estado difundiendo información falsa de que el FBI ha exonerado definitivamente a Trump de cualquier responsabilidad.

“El FBI acaba de absolver al presidente Donald Trump de cualquier conexión con los disturbios del 6 de enero”, dice una publicación en español que circula en redes sociales.

La misma afirmación ha estado circulando en inglés pero no hay registro de que el FBI haya hecho una declaración como la que se describe en el video.

En respuesta a una consulta de The Associated Press, un portavoz del FBI escribió: “Lo dirigiremos a https: //www.fbi.gov/wanted/capitol-violence para obtener información relevante y declaraciones hechas por el FBI”. Una revisión de AP del sitio no arrojó ninguna declaración del FBI que coincida con la citada en el video.

Los expertos legales dicen que sería muy inusual que el FBI hiciera una declaración tan definitiva tan pronto en una investigación.

“No es así como funciona el FBI, no es plausible que hayan completado su investigación”, dijo Laurie Levenson, profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Loyola y exfiscal federal.

A los seis días del asalto al Capitolio, el FBI anunció que había abierto 170 casos penales.

“Cada vez que arrestan a una de estas personas, la están entrevistando, están descubriendo cómo fueron influenciados”, dijo Levenson a la AP. “Están en medio de una gran investigación”.

Trump dejó de ser presidente de Estados Unidos este 20 de enero, una vez que el demócrata Joe Biden tomó protesta en una ceremonia en el Capitolio.

— Los periodistas de la AP Rafael Cabrera y Jude Joffe-Block verificaron esta información.

___

Foto es tergiversada para afirmar que habrá fraude en las elecciones de 2021

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía en la que aparece Gustavo de Hoyos, exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), acompañado de Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral mexicano (INE) y Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Contra la Corrupción, demuestra que se está gestando un fraude electoral en los comicios de 2021.

LOS HECHOS: La fotografía en la que aparecen De Hoyos, Córdova y González fue tomada por el fotógrafo Galo Cañas para el periódico mexicano El Universal y publicada en su web el 20 de abril de 2018, poco más de dos meses antes de las elecciones presidenciales que se realizaron el 1 de julio.

El encuentro ocurrió el 19 de abril de ese año durante un evento para firmar dos convenios de colaboración entre el INE y la COPARMEX. El primero fue para poner a disposición de la COPARMEX una aplicación móvil y el segundo para precisar las bases para generar sinergias entre ambas instituciones para fomentar la cultura democrática y la participación electoral.

Una publicación que se ha compartido ampliamente en Facebook señala que la foto demuestra que habrá fraude en los comicios de 2021. “Algo traman estos cerdos, se avecina otro fraude electoral”, dice el texto que está acompañado de la imagen, pero esto no es correcto.

En un comunicado publicado en la web del INE el 19 de abril se detalla que el organismo puso a disposición de la COPARMEX la aplicación móvil, el portal y la solución tecnológica que utilizó para la captación del apoyo ciudadano de las candidaturas independientes. Esto se hizo con el objetivo de que la app fuera usada para “promover diversas iniciativas ciudadanas, entre ellas la reforma al Artículo 102 Constitucional y la creación de una Fiscalía General independiente”.

En la web se detalla que el convenio establece las bases con las que COPARMEX utilizará la aplicación para el proceso de recolección de apoyos ciudadanos. Explica que el INE es el encargado de verificar la autenticidad de cada uno de ellos y resguardar la confidencialidad de los datos personales recabados.

La fotografía de De Hoyos, Córdova y González comenzó a circular desde noviembre del año pasado. Desde entonces, los usuarios compartieron la imagen para acusar al INE de no ser una institución autónoma y señalar a su dirigente de tener vínculos con “amistades golpistas del presidente”.

Dichas afirmaciones surgieron luego de que, en una conferencia de prensa realizada a principios de octubre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que se estaba gestando un nuevo grupo opositor encabezado por González y De Hoyos. En el encuentro con medios dijo que la aparición de este grupo se debía a las próximas elecciones.

Dos semanas más tarde, se realizó la presentación de un movimiento llamado “Sí por México”, el cual, según sus voceros, no es un grupo opositor al presidente mexicano y busca un cambio en el país por la vía democrática.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, ni De Hoyos ni González acudieron al evento, pero sí aparecieron apoyando el movimiento en videos que fueron proyectados ese día.

— Abril Mulato

____

Vestimenta de Lady Gaga en investidura de Biden no está ligada a ritual satánico

LA AFIRMACIÓN: Lady Gaga se vistió para realizar un ritual satánico durante la investidura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se llevó a cabo en el Capitolio en Washington D.C el pasado miércoles 20 de enero.

LOS HECHOS: El diseñador del vestido, Daniel Roseberry, y la cantante explicaron que la vestimenta era un homenaje al país y un llamado a la paz.

El 20 de enero, la cantante Lady Gaga entonó el himno nacional durante la 59a ceremonia de investidura presidencial que se realizó en el Capitolio en Washington.

La cantante lució un vestido de Schiaparelli diseñado por Daniel Roseberry, el cual constaba de amplia falda roja y un saco azul marino casi negro que adornó con un prendedor dorado que tenía la forma de una paloma cargando una rama.

Gaga explicó en un tuit el significado del llamativo accesorio. “Una paloma que lleva una rama de olivo. Que todos hagamos las paces entre nosotros”, dice el mensaje publicado por la cantante.

Por su parte, Roseberry dijo en su cuenta de Instagram oficial que el vestido de Gaga era una carta de amor para Estados Unidos y para la artista.

“Como estadounidense que vive en París, este conjunto es una carta de amor al país que tanto extraño y a un artista cuyo arte he admirado durante tanto tiempo. Maison Schiaparelli tiene el honor de tener la oportunidad de vestir a la icónica Lady Gaga en este histórico Día de investidura. Dios bendiga a Lady Gaga y Dios bendiga a América ”, dice el mensaje del diseñador.

Una publicación asegura erróneamente que la vestimenta que Gaga usó para la inauguración del presidente estadounidense tiene connotaciones satánicas.

El texto señala incorrectamente que la falda roja hace referencia a la sangre “que se tiene que derramar”, que el peinado hace referencia a una serpiente y que es símbolo de un “mundo infernal” y que los guantes negros están relacionados a un “mundo satánico y perverso”. Sobre el broche en forma de paloma que utilizó la cantante, la publicación señala que hace referencia a “un juicio de fuego y persecución”.

La oficina de prensa de Schiaparelli dijo a la AP vía correo electrónico que esta información no es real. Detalló que los colores rojo y azul marino del look son una referencia a la bandera estadounidense y que la paloma fue una idea del director creativo Daniel Roseberry.

Sophia Wolff, vocera de la casa de moda, detalló que ni el peinado de Gaga, que fue un recogido sencillo hecho con lazos negros, ni los guantes formaban parte del diseño realizado por la casa de moda, simplemente complementaron el look de la intérprete.

Esta no es la primera vez que en redes sociales se comparten teorías sobre los vestuarios que Gaga utiliza en sus presentaciones.

A pesar de que Gaga siempre se ha caracterizado por utilizar vestuarios excéntricos, los usuarios suelen publicar significados falsos sobre su vestimenta y los han llegado a relacionar con brujería o satanismo. Estas afirmaciones han sido desmentidas por la AP y por verificadores de todo el mundo en diversas ocasiones.

___

___

