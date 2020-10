No fue real: una mirada a lo que no sucedió esta semana

Sobrevuelos militares no estuvieron relacionados con el resultado positivo a COVID-19 de Trump

LA AFIRMACIÓN: Aviones militares estadounidenses modelo Boeing E-6B Mercury sobrevolaron las costas de Estados Unidos de forma simultánea al anuncio de que el presidente Donald Trump dio positivo a COVID-19 para enviar un mensaje a adversarios de que podrían llevar a cabo acciones en respuesta a la noticia.

LOS HECHOS: Los niveles de alerta del Departamento de Defensa no han sido modificados, de acuerdo con un comunicado de Jonathan Hoffman, vocero en jefe de la dependencia federal. Los sobrevuelos de los aviones E-6B formaron parte de misiones previamente planeadas y su realización en el momento de la noticia sobre el diagnóstico de Trump fue “pura coincidencia”, dijo Hoffman.

Después de que Trump anunció que una de sus principales colaboradoras dio positivo a COVID-19 y que él mismo se había sometido a una prueba, un usuario de Twitter en Hawai reportó que dos aviones militares sobrevolaban las costas al este y oeste del país.

El usuario dijo que detectó los sobrevuelos en un sistema digital de mapeo de tráfico aéreo. “Hice el monitoreo porque esperaba detectarlos si resulta positivo. Es un mensaje a un pequeño grupo de adversarios con SLBMs y ICBMs”, tuiteó el usuario, refiriéndose a naciones que cuentan con sistemas de lanzamiento de misiles submarinos y misiles balísticos intercontinentales.

Una hora después del tuit del usuario, el presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter que él y la primera dama habían dado positivo a COVID-19.

De forma simultánea al anuncio del diagnóstico del presidente, comenzaron a circular las publicaciones con las afirmaciones falsas en torno a los sobrevuelos de los aviones militares. Incluso, medios de comunicación internacionales publicaron reportes en los que afirmaron que el usuario de Twitter en Hawai había “predicho” el resultado de la prueba de COVID-19 de Trump.

Sin embargo, las versiones son falsas, de acuerdo con Jonathan Hoffman, vocero en jefe del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), quien emitió el siguiente comunicado: “No ha habido cambios en los niveles de alerta de DOD. Las fuerzas armadas de Estados Unidos están preparadas para defender nuestro país y sus intereses. No hay modificaciones en la preparación y capacidad de nuestras fuerzas armadas. Nuestra estructura de comando y control no se ha visto afectada en ninguna forma por este anuncio”.

— La periodista de The Associated Press Ali Swenson verificó esta información.

Militante de partido político mexicano no recluta feministas para atacar al presidente

LA AFIRMACIÓN: Xóchitl Fuentes Martínez, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, recluta a falsas feministas para denostar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Usuarios aseguran que es financiada por el Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V, empresa multinacional mexicana conocida como FEMSA, y por el PRI.

LOS HECHOS: Fuentes negó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter y dijo a AP que su asistencia a las marchas feministas, la del 28 de septiembre incluida, no tiene relación con sus preferencias políticas.

“No me patrocina nadie. Yo por voluntad propia voy a las marchas y me uno al contingente, porque soy una mujer consciente. Nos quieren criminalizar por cubrirnos de los gases tóxicos, pero es una estructura la que nos está buscando para amedrentarnos”, dijo la abogada a través de un mensaje de Twitter. Me están usando para tratar de desprestigiar el movimiento feminista. No se dan cuenta que las feministas ya estamos en todas partes, en todos los partidos y en toda la estructura del Estado”.

El 28 de septiembre se realizó en la Ciudad de México una movilización para conmemorar el día de la Acción Global por la despenalización y legalización del aborto. Antes y después de la protesta, en las redes sociales comenzaron a circular fotografías de la militante del PRI durante distintas manifestaciones feministas.

Una publicación que se ha compartido más de 6.000 veces en Twitter dice incorrectamente: “¡Alerta! Difunde, ella es promotora de vandalizar e incitar a grupo de porros mujeres y hombres. Trabaja para la CNC del PRI, se llama Xóchitl Fuentes y es la recluta a falsas feministas, mediante pago. Está financiada por grupo FEMSA”.

FEMSA también ha desmentido las versiones del supuesto patrocinio. “Es falsa la versión que circula en redes sociales que señala un supuesto patrocinio de FEMSA a grupos sociales -en este caso de presuntas militantes feministas- cuya dirigente aparentemente tiene vínculos con un partido político. Hay cero relación. Reiteramos que FEMSA no participa en actividades políticas o electorales”, dijo la oficina de comunicación corporativa de la empresa a la AP a través de un correo electrónico.

Fuentes agregó: “Me indigna la violencia contra nosotras. Y creo que cualquier persona sin importar sus preferencias políticas debe manifestarse contra este disparo exacerbado de la violencia machista y el desamparo del gobierno. Esto (las noticias falsas sobre ella) es sólo una muestra de la misoginia que impera en los espacios públicos incluyendo las redes sociales. No soy la primera que sufre esto”.

La organización no gubernamental feminista Luchadoras confirmó a la AP que el acoso a mujeres que se identifican con la causa feminista es una realidad y que no está ligado necesariamente a la afiliación política de las mujeres.

Por esta razón uno de los programas de trabajo de la organización es sobre violencia digital. De esta forma la agrupación realiza investigaciones y ofrece asesorías de cómo pueden reaccionar para remover contenido en plataformas.

Una de las críticas más duras que se ha hecho a López Obrador es la falta de estrategias para combatir la violencia contra la mujer y los feminicidios durante su mandato. El mandatario por su lado asegura que no se está abandonando a las mujeres.

De acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este 2020 fueron asesinadas 2.532 mujeres de forma violenta en el país, de los cuales 626 fueron tipificados como feminicidios.

— La periodista de The Associated Press Abril Mulato verificó esta información.

Fotografías no muestran última protesta contra el presidente mexicano; son de 2014 y 2018

LA AFIRMACIÓN: Dos fotos que han sido compartidas en redes sociales muestran a miles de personas en el Zócalo de Ciudad de México protestando el sábado 3 de octubre para que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie.

LOS HECHOS: Ninguna de las fotografías corresponden a la protesta del 3 de octubre. Una es de un mitin del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, encabezó el 26 de octubre de 2014. La otra se capturó el 1 de diciembre de 2018, el día que oficialmente inició el gobierno de López Obrador.

La imagen de 2014 fue difundida por el equipo de prensa de López Obrador recientemente y se encuentra en el archivo de su página de internet. Otras imágenes de esa misma fecha coinciden con el acomodo de las vallas, el templete que daba la espalda al Palacio Nacional y las grúas para soportar pantallas y equipo de sonido.

En el caso de la foto de 2018, ésta fue publicada originalmente en la web oficial del gobierno mexicano hace más de dos años y muestra a miles de personas en el Zócalo capitalino el 1 de diciembre de 2018 durante la ceremonia de entrega de bastón de mando de pueblos originarios. Ese día el mandatario inició su gobierno oficialmente y dirigió un mensaje a la nación.

Por otro lado, desde finales de septiembre, el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) tiene un grupo de tiendas de campaña instaladas en el Zócalo y éstas no aparecen en ninguna de las fotografías difundidas en las redes sociales.

El 3 de octubre, miembros de FRENAAA marcharon desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la ciudad para ampliar el campamento que mantienen en la plaza desde finales de septiembre y exigir la renuncia del presidente.

Debido a que recientemente el mandatario dijo que renunciaría si las encuestas no le favorecían y 100.000 personas marchaban en su contra, en las redes sociales comenzaron a circular publicaciones que aseguraban que más de 100.000 personas habían acudido a la movilización. Algunas de estas fueron acompañadas por fotografías que mostraban a miles de personas, pero no todas son actuales.

El mensaje acompañado de la imagen de 2014 dice: “Les aviso que fueron más de 180.000 mexicanos y quedó registrado ante notario. Esperamos su renuncia”. La publicación que acompaña la foto de 2018 dice: “México marcha arrepentido de haber elegido presidente de izquierda. La indignación no para ante el desgobierno de Andrés Manuel López Obrador”. Sin embargo ninguna de las imágenes corresponde a la última protesta de FRENAAA.

De acuerdo con las cifras de la agrupación opositora, a la protesta del sábado acudieron 153.000 personas. “México ya despertó, y Octubre 3 no se olvidará. A pesar de la manipulación de los medios pagados, los mexicanos dejamos constancia como reporteros de LA VERDAD”, dice un tuit de la organización.

Por su parte, el gobierno capitalino señaló a través de un comunicado que 5.000 personas habían arribado al Zócalo.

— Los periodistas de The Associated Press Rafael Cabrera y Abril Mulato verificaron esta información.

Foto no muestra a los Obama con playeras pro-Trump

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra al expresidente estadounidense, Barack Obama, y a su esposa, Michelle, con mensajes a favor del presidente Donald Trump en playeras.

LOS HECHOS: La imagen fue editada. La fotografía original fue tuiteada por Obama después de que visitó en 2015 a familiares de las víctimas de una masacre ocurrida en una iglesia en Carolina del Sur.

Luego de que visitó a familiares de víctimas de la masacre cometida por un supremacista blanco en contra de miembros de una iglesia afroamericana en Charleston, Carolina del Sur, el entonces presidente Obama tuiteó una fotografía en la que aparecen él y su esposa, Michelle, con mensajes de apoyo a las familias.

En la fotografía original Obama aparece sosteniendo una playera con el mensaje “El odio no vencerá”, mientras a un costado suyo, su esposa forma la figura de un corazón con sus manos.

“Muy inspirado por la gracia mostrada por la familia Simmons y todas las familias de las víctimas en Charleston. #ElOdioNoVencerá”, escribió Obama en el tuit del 26 de junio de 2015 con la imagen. La masacre fue cometida el 17 de junio de ese mismo año por el supremacista blanco, Dylan Roof.

Ese día, Roof irrumpió en la iglesia “Mother Emanuel African Methodist Episcopal Church”, y disparó contra congregantes que llevaban a cabo un estudio bíblico. Nueve personas murieron en el ataque. Roof fue sentenciado en diciembre de 2016 a cadena perpetua, pero sus abogados apelaron la resolución.

Una publicación que circula en Facebook incluye una versión editada de la fotografía editada por Obama. En la publicación Obama aparece sosteniendo la misma playera pero en la prenda se lee un mensaje que dice “Trump es mi presidente”.

A un costado, la exprimera dama aparece con un mensaje en su playera que dice “Yo Amo a Trump”. En la fotografía original la playera de Michelle no contiene ningún mensaje.

“Ellos parecen inteligentes”, escribió una usuaria que compartió la imagen editada.

La publicación ha sido compartida en grupos en Facebook de usuarios que simpatizan con Trump, quien busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre.

Trump ha sido acusado por sus críticos de negarse a condenar la supremacía blanca.

— El periodista de The Associated Press Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Restricciones de viaje continúan en frontera entre México y EEUU

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de México canceló las restricciones de viaje aplicadas desde marzo por la pandemia de COVID-19 en la frontera con Estados Unidos y permitirá a ciudadanos estadounidenses entrar a su territorio sin limitación alguna.

LOS HECHOS: Las restricciones continúan. Un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo a The Associated Press que las restricciones para viajes no esenciales continuarán al menos hasta el 21 de octubre y podrían extenderse.

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el 20 de marzo pasado que serían aplicadas restricciones en la frontera entre ambos países para viajes no esenciales, es decir, traslados con fines recreativos o turísticos.

Estas restricciones han sido renovadas por ambos países al menos en seis ocasiones. El 17 de septiembre pasado la SRE anunció que la medida sería extendida de nueva cuenta, ahora hasta el 21 de octubre.

Arturo Rocha, representante de Comunicación Social de la SRE, dijo a la AP en un mensaje de WhatsApp que la medida será analizada por ambos países de nueva cuenta entre el 19 y 20 de octubre próximo.

Una publicación que circula en Facebook afirma erróneamente que las restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses que buscan cruzar a México fueron canceladas a partir del 2 de octubre pasado. “Retirarán los filtros en los puentes internacionales. Ciudadanos americanos podremos cruzar sin miedo a que nos regresen”, escribió una usuaria en referencia a la supuesta cancelación de las limitaciones de viaje.

Pero en su anuncio del 17 de septiembre, la SRE reiteró que las limitaciones de viaje continuarán en los mismos términos que se aplican desde el 21 de marzo.

En conferencia de prensa el 30 de septiembre pasado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que las limitaciones de viaje fueron extendidas como parte del acuerdo con Estados Unidos para prevenir una mayor propagación del nuevo coronavirus.

Entre las medidas sanitarias que se aplican a quienes realicen viajes esenciales a través de la frontera están el uso obligatorio de cubrebocas y toma de temperatura. Los viajes considerados esenciales son los relacionados con actividades laborales, educativas, médicas y de comercio.

— Marco Martínez Chacón

