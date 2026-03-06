americateve

"No aplique gravamen del 50%, estamos sufriendo": empresario por guerra arancelaria Ecuador-Colombia

BOGOTÁ (AP) — El empresario colombo-ecuatoriano José Luis Gómez sigue con preocupación la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, pues teme que su empresa se vaya a pique si continúan aumentando los gravámenes recíprocos en una tensión política que, asegura, está afectando injustamente a los empresarios.

José Gómez, propietario de Vitral, empresa importadora de aluminio de Ecuador, concede una entrevista en Bogotá, Colombia, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)
Desde hace 46 años su empresa Vitral importa desde Ecuador perfilería de aluminio para la industria y la construcción. Actualmente, está afectado por los aranceles del 30% impuestos por Colombia a productos ecuatorianos, pero teme mayores efectos si entra en vigencia en los próximos días un decreto que los eleva al 50%.

“Por favor, no apliquen el segundo gravamen del 50%. Déjelo al 30%, ya estamos sufriendo”, aseguró Gómez, de 71 años, a The Associated Press desde su empresa en Bogotá. “Ya con el 50% no es viable, tendríamos que reducir personal y mirar de pronto qué otro negocio podemos hacer dentro de nuestro sector”, agregó.

Su afectación es doble: en Colombia están en riesgo 30 empleos directos y 200 indirectos, incluyendo distribuidores y clientes; mientras que en Ecuador están en riesgo las plantas donde produce la perfilería de aluminio que luego exporta a Colombia.

Pagar o perder la mercancía

Su caso no es aislado. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia calcula que los aranceles recíprocos están afectando a 5.500 empresas importadoras y exportadoras. Mientras que la Federación Ecuatoriana de Exportadores calcula que 40.000 empleos ecuatorianos están en riesgo por la tensión comercial.

La guerra arancelaria inició a finales de enero cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” para los productos colombianos del 30%, en protesta por la supuesta falta de acción desde Colombia para combatir los grupos criminales que operan en la frontera compartida y un déficit comercial de alrededor de 850 millones de dólares con Colombia.

Gómez se estrelló a finales de febrero con la nueva realidad comercial cuando un contenedor que importaba a Colombia la perfilería de aluminio pasaba la frontera. El conductor se enteró de que debía pagar el 30% de aranceles tras pocas horas de la entrada en vigor del decreto.

“Sin consultas, sin nada. O lo quiere (pagar) o lo pierde porque ya está dentro del territorio colombiano”, dijo Gómez. “Nos tocó pagar una plata sobre la importación”.

A raíz de esa situación, Gómez ha evitado importar las mercancías gravadas con el 30% y está buscando productores locales de perfilería a los que les pueda comprar para abastecer sus clientes mientras pasa la crisis.

Tensión creciente

Pese a esfuerzos diplomáticos de ambas partes, la tensión continuó creciendo. Ecuador elevó el costo del transporte de crudo para Colombia en un 900% y luego anunció el incremento del arancel al 50% para productos colombianos. Ahora Colombia alista el mismo incremento para equiparar la cancha, aumentando las mercancías gravadas.

“Esos egos, tanto del presidente de Ecuador como del presidente de Colombia, están influyendo en acabar con un comercio entre dos naciones”, advirtió Gómez, quien asegura que con los aranceles su empresa atraviesa la crisis más profunda desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), en el que tuvo que dejar de importar por meses.

El gobierno colombiano advirtió que al menos una docena de productos colombianos se dejarían de exportar completamente a Ecuador tras los aranceles del 50% ecuatorianos.

Los gremios también advierten que los aranceles terminarían por castigar a los generadores de empleo formal y premiar a los ilegales en la porosa frontera de más de 600 kilómetros. La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia calculó un aumento del 72% en el contrabando que pasa por la frontera desde la imposición de aranceles.

El gobierno de Gustavo Petro, primero de izquierda en Colombia, ha defendido su estrategia militar en la frontera con Ecuador e incrementado las operaciones contra el narcotráfico, tras la queja de Noboa.

Por su parte, el presidente ecuatoriano inició operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra el crimen organizado, tras reprochar que sus vecinos no cooperan lo suficiente ni controlan la producción de droga.

——

El periodista de The Associated Press Gonzalo Solano contribuyó desde Quito.

FUENTE: AP

