Hija de Niurka Marcos se hizo "unos cambios" en el rostro

"Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que 'ay tú así de la nada te operas'. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada", expresó el lunes en la mañana la joven artista mexicana a través de sus historias de Instagram, donde está próxima a superar el millón de seguidores.