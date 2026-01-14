americateve

Niñera brasileña testifica contra exjefe y amante en caso de doble homicidio

Una niñera brasileña que se declaró culpable de homicidio involuntario testificó el miércoles contra su antiguo empleador y amante en un caso de doble homicidio que, según los fiscales, formaba parte de un elaborado plan para deshacerse de la esposa del hombre.

Juliana Peres Magalhães declara en el tribunal en Fairfax, Virginia, el 14 de enero del 2026. (AP foto/Tom Brenner, Pool)
Brendan Banfield está acusado de homicidio agravado por los asesinatos en 2023 de Christine Banfield y Joseph Ryan en la casa de los Banfield, en el norte de Virginia. Se declaró no culpable y podría enfrentar cadena perpetua si es condenado.

Los fiscales han dicho que Banfield, un agente de la oficina de rentas internas de Estados Unidos, y Juliana Peres Magalhães, la niñera de la familia, estaban enamorados. Para deshacerse de Christine Banfield, la pareja se hizo pasar por ella en un sitio de redes sociales para fetiches sexuales y pasó un mes organizando un elaborado escenario de violación con Ryan, un desconocido. Mataron a Ryan y a Christine Banfield tras simular que le habían disparado a un intruso que atacaba a Christine Banfield con un cuchillo, testificó Magalhães el martes.

Magalhães, quien creció en las afueras de São Paulo, fue acusada originalmente de asesinato, pero se declaró culpable de un cargo menor de homicidio involuntario en 2024 después de cooperar con los investigadores. Será sentenciada al concluir el juicio de Banfield. Dependiendo de su cooperación con las autoridades, los abogados han dicho que podría ser sentenciada al tiempo que ya ha cumplido.

El abogado de Banfield, John Carroll, dijo el martes, en las declaraciones de apertura, que Magalhães había mantenido su inocencia durante un año, pero finalmente cambió su historia después de perder la fe en su abogado.

“La única razón por la que fue arrestada fue para que se volviera contra mi cliente”, dijo Carroll.

El miércoles, Carroll pidió a Magalhães que leyera fragmentos de cartas que había escrito desde la cárcel a Brendan Banfield y a otros. Las misivas expresaban depresión y frustración con su situación. “Sin fuerza. Sin valor. Sin esperanza”, escribió en un momento.

Banfield, cuya hija de cuatro años estaba en la casa la mañana de los asesinatos, también está acusado de abuso y crueldad infantil grave en relación con el caso. Enfrentará esos cargos durante el juicio por asesinato agravado.

El periodista de The Associated Press Travis Loller contribuyó desde Nashville, Tennessee.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

