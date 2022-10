Nikolas Cruz será sentenciado a cadena perpetua, no a muerte

Ahora bien, la recomendación del jurado no representa una sentencia formal. La jueza de circuito de Broward Elizabeth Scherer deberá emitir el fallo oficial contra Cruz, en una audiencia el próximo 1 de noviembre, a las 9:00 a.m., hora de Miami. Bajo la ley de Florida, ella no puede apartarse de la recomendación del jurado.