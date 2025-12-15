americateve

Nikola Jokic llega a 12 triples doble en la temporada y lleva a Nuggets a vencer 128-125 a Rockets

DENVER (AP) — Nikola Jokic tuvo 39 puntos, 15 rebotes y diez asistencias para su 12do triple-doble de la temporada, liderando la NBA, mientras los Nuggets de Denver superaron 128-125 a los Rockets de Houston en tiempo extra el lunes por la noche en un enfrentamiento de dos de los tres mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Nikola Jokic, derecha, de los Nuggets de Denver, lleva el balón superando a Steven Adams, izquierda, de los Rockets de Houston en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 15 de diciembre de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Jamal Murray añadió 35 puntos para Denver, incluyendo seis de los 11 puntos de su equipo en el tiempo extra. Murray acertó 14 de sus 15 intentos de tiro libre.

La victoria fue la quinta consecutiva para los Nuggets y fue su primer triunfo en casa desde el 8 de noviembre.

Los últimos 1:40 del tiempo reglamentario tuvieron cuatro empates y cuatro cambios de liderazgo, una racha que culminó con un tiro libre de Murray que empató el juego con 2,3 segundos restantes después de una falta fuera de la jugada sobre Amen Thompson de Houston. Denver retuvo la posesión después del tiro libre, pero un intento de triple de Jokic desde la parte superior de la llave fue largo.

Los Nuggets tomaron una ventaja de 124-117 después de un triple de Spencer Jones con 2:59 restantes en el tiempo extra, pero los Rockets se recuperaron, acercándose a tres con el balón y 13 segundos restantes. Alperen Sengun falló un triple disputado de 24 pies con 4,9 segundos restantes, permitiendo a Denver mantener la victoria.

Sengun lideró a los Rockets con 33 puntos, diez asistencias y diez rebotes para su primer triple-doble de la temporada. Kevin Durant añadió 25 puntos, siete asistencias, cinco rebotes y cinco bloqueos para Houston, que perdió su tercer partido consecutivo como visitante.

