Nigeria suspende búsquedas en escuela derrumbada

LAGOS, Nigeria (AP) — Los cuerpos de rescate dieron por concluidas el jueves sus labores de búsqueda entre las ruinas de una escuela derrumbada en Nigeria, afirmando que habían llegado a los cimientos del edificio y no había posibilidad de hallar a sobreviviente alguno.

Ocho personas murieron en la tragedia y la cifra podría aumentar. Familiares de niños desaparecidos protestaron frente a las ruinas por la decisión de suspender el rescate, pero Ibrahim Farinloye, funcionario de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, le dijo a The Associated Press que no había posibilidad de hallar sobrevivientes.