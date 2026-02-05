americateve

Nigeria crea comando militar para frenar avance de islámicos tras ataque que dejó más de 160 muertos

LAGOS, Nigeria (AP) — El gobierno de Nigeria anunció una nueva operación militar para enfrentar a los milicianos islámicos tras el asesinato de más de 160 personas en el estado occidental de Kwara, muchas de ellas, según se informa, por resistirse a la ideología extremista.

Soldados nigerianos viajan en un vehículo blindado durante las celebraciones del Eid al-Fitr en Maiduguri, Nigeria, el 8 de agosto de 2013. (Foto AP/Sunday Alamba, Archivo) AP

Funcionarios locales dijeron que 162 personas fueron asesinadas el martes en las aldeas de Woro y Nuku, uno de los ataques más mortales en el país fuera de los puntos conflictivos ya conocidos. Los atacantes arrasaron casas y saquearon tiendas en lo que la oficina de Amnistía Internacional en Nigeria calificó como “un asombroso fracaso de seguridad”.

Ningún grupo se ha responsabilizado del ataque en las aldeas de mayoría musulmana. Los lugareños y funcionarios han señalado a varios grupos radicales, incluidos Boko Haram, originario de Nigeria, o Lakurawa, vinculado al Estado Islámico.

El comunicado de la presidencia señaló que los atacantes mataron a los aldeanos por rechazar “su intento odioso de adoctrinamiento, eligiendo en su lugar practicar un Islam que no es ni extremo ni violento”.

El gobernador del estado de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, dijo que el ataque probablemente se llevó a cabo en respuesta a recientes operaciones antiterroristas en la región. Algunas operaciones similares han sido posibles gracias a la información proporcionada por las comunidades locales.

Los asesinatos también podrían servir para intimidar a otros lugareños y hacerlos más propensos a cumplir con las demandas de los extremistas.

La oficina del presidente Bola Tinubu dijo en un comunicado anoche que se enviarán soldados a Kaiama, en Kwara, el área donde ocurrió el ataque. Kaiama ha tenido una presencia de seguridad limitada hasta ahora.

“El presidente Tinubu dijo que el nuevo comando militar encabezará la Operación Escudo de la Sabana para controlar a los bárbaros terroristas y proteger a las comunidades indefensas”, decía el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alegado sin pruebas que los cristianos son los principales objetivos en Nigeria. Aunque los cristianos han estado entre los atacados, los analistas dicen que la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes en el norte de Nigeria, donde ocurren la mayoría de los ataques.

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos dirigidos a extremistas islámicos en partes del país como parte de esfuerzos de seguridad más amplios en asociación con el ejército nigeriano. Un pequeño equipo de oficiales estadounidenses también está presente en Nigeria.

Los expertos dicen que Kwara, donde recientemente han aumentado los ataques mortales y secuestros, se está convirtiendo rápidamente en una nueva frontera para los grupos armados que buscan expandirse.

“En ciertos lugares, ellos (los grupos armados) están encontrando competencia de grupos rivales, por lo que muchos de ellos están en este eje más amplio porque tradicionalmente ha habido menos competencia de otros grupos armados”, dijo James Barnett, investigador del Instituto Hudson con sede en Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

