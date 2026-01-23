Nigeria afirma que EEUU entregará equipo militar pendiente comprado en el último lustro

"Queremos que los nigerianos sepan que esta asociación (con Estados Unidos) está funcionando", afirmó el ministro de Información, Ibrahim Idris, tras una reunión entre una delegación estadounidense y el asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, en Abuya.

Idris comentó que la reunión es la tercera discusión de alto nivel entre funcionarios de los dos países desde noviembre.

En la reunión se abordó la designación de Nigeria como un País de Preocupación Particular, una denominación congresual en Estados Unidos para países responsables de opresión religiosa.

Las repercusiones diplomáticas se han transformado en cooperación entre los dos países. El 25 de diciembre, Estados Unidos lanzó ataques en suelo nigeriano dirigidos al grupo Estado Islámico en el estado de Sokoto, en el noroeste.

"Nigeria está actuando de manera decisiva. Las agencias de seguridad tienen instrucciones claras de proteger a las comunidades y responder rápidamente a las amenazas", subrayó Idris.

Nigeria se encuentra en medio de una compleja crisis de seguridad donde varios grupos armados están lanzando ataques en todo el país. Los ataques contra centros religiosos son comunes.

El domingo, más de 150 fieles fueron secuestrados simultáneamente de tres iglesias cuando se llevaban a cabo los servicios en Kurmin Wali, una comunidad remota en el estado noroccidental de Kaduna. Los secuestradores exigen 17 motocicletas como rescate a las familias de los rehenes, dijeron los residentes a The Associated Press el jueves.

