Nieve y hielo paralizan vuelos y bloquean carreteras en Europa

LA HAYA, Holanda (AP) — Más de 1.000 pasajeros varados pasaron la noche en el aeropuerto internacional de Ámsterdam el miércoles, mientras la nieve y el hielo en partes de Europa dejaron en tierra cientos de vuelos y bloquearon carreteras y ferrocarriles.

Un camino con nieve en Fráncfort, Alemania, el 7 de enero del 2026. (AP foto/Michael Probst)
En París, un esquiador se deslizó por la orilla nevada del río Sena y las carreteras y parques alrededor de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre estaban cubiertos de nieve, lo que también complicó el tráfico en partes de Francia.

Hubo buenas noticias para algunos residentes de Berlín durante la ola de frío, ya que se estaba restableciendo la electricidad a miles de hogares en la capital alemana que habían estado sin suministro eléctrico en temperaturas bajo cero durante cuatro días tras un presunto ataque de extrema izquierda a líneas de alta tensión.

El Aeropuerto de Schiphol, en las afueras de Ámsterdam, instaló cientos de camas de campaña durante la noche y sirvió desayuno a viajeros cansados mientras el personal trabajaba para despejar la nieve de las pistas y descongelar los aviones. Al menos 800 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto, uno de los centros de aviación más concurridos de Europa.

La aerolínea nacional KLM declaró que las filas en el aeropuerto estaban disminuyendo, en parte porque se advirtió a los pasajeros a tiempo que sus vuelos habían sido cancelados, por lo que no se dirigieron al aeropuerto.

Las redes ferroviarias y de carreteras holandesas también se vieron gravemente afectadas por la nueva nevada durante la hora punta de la mañana y más tormentas más tarde en el día.

El operador ferroviario NS instó a los viajeros a "retrasar su viaje si es posible". Advirtió sobre interrupciones en los trenes, ya que los problemas causados por la nieve y las temperaturas heladas en Holanda afectaron las vías. Tanto los trenes nacionales como los internacionales se vieron afectados, dijo NS.

Los conductores que se aventuraron en las condiciones nevadas no tuvieron mejor suerte, con más de 700 kilómetros (435 millas) de atascos bloqueando las carreteras del país mientras los camiones se deslizaban por las autopistas y las quitanieves despejaban las carreteras.

--Nieve en París

El servicio meteorológico nacional de Francia, Meteo France, indicó que grandes partes del norte y oeste de Francia, incluida la región de París, estaban en alerta por nieve y hielo negro. Las autoridades francesas aconsejaron a las personas trabajar desde casa y evitar usar sus autos en las regiones afectadas por la nieve. Se prohibió a los camiones y autobuses escolares usar las carreteras. El tráfico de autobuses fue suspendido en París el miércoles por la mañana.

El ministro de Transporte Philippe Tabarot señaló que más de 100 vuelos fueron cancelados el miércoles en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de 40 más en el aeropuerto de Orly en París.

La compañía ferroviaria francesa SNCF advirtió a los pasajeros sobre interrupciones y retrasos debido a las condiciones climáticas, diciendo que "la nieve en las vías nos obliga a limitar la velocidad de los trenes y cancelar trenes o ajustar el tráfico". Los trenes Eurostar entre París, Londres y Bruselas también estaban sufriendo retrasos.

-Suecia invernal

Incluso países más acostumbrados a climas invernales severos reportaron problemas mientras la ola de frío persistía en grandes partes de Europa.

Hubo fuertes nevadas en el oeste de Suecia, y las autoridades en Gotemburgo sacaron de servicio todos los tranvías de la ciudad el miércoles por la mañana debido al clima, informó el canal SVT. Los bancos de nieve levantados por los tranvías que pasaban representaban un riesgo para el resto del tráfico.

Las dificultades para arrancar los autobuses diésel que habían estado parados en el frío durante las vacaciones y las malas condiciones de conducción llevaron a cancelaciones y retrasos de autobuses en el área de Helsinki, informó el canal finlandés Yle.

___________________________________

Periodistas de The Associated Press en toda Europa contribuyeron a esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

